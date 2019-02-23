顏值爆表！日議員蓮舫帥兒出道當偶像　網瘋喊帥翻

▲▼ 蓮舫兒子村田琳與女兒翠蘭的外形相當出眾，被日本網友大讚顏值超高。（上圖／翻攝自推特＠RINMURA0402，下圖／翻攝自臉書）

國際中心／綜合報導

有台灣背景的日本參議員蓮舫育有一對「顏值超高」的兒女。其中，現年21歲的兒子村田琳正以偶像團體的身分進行演出活動，他日前登上TBS系節目「SUNDAY JAPAN」（サンデー・ジャポン），帥氣臉龐和親切笑容立刻擄獲觀眾的心，更有人驚呼他是「帥得讓人驚訝」。

▲ 踏入政壇的蓮舫其實早在大學期間就以模特兒出道，也曾擔任電視台主播。她曾在受訪時表示，支持兒子村田琳在日本藝能界發展。（圖／達志影像／美聯社）

擁有四分之一台灣血統的村田琳，從蓮舫母校青山學院初等部和中等部畢業後，便隻身前往英國就讀高中，並於取得學位後返回日本。值得一提的是，村田琳似乎繼承了母親的出色外型，在去年以「Boiz Entertainment」團體成員參加演出活動，而他的帥氣外表也立刻成為網友熱議的話題。

▼ 村田琳期盼未來有朝一日能登上東京巨蛋舞台。（圖／翻攝自推特＠RINMURA0402）

談及村田琳朝藝能界發展一事，蓮舫相當支持兒子的決定。村田琳也提到，希望未來有朝一日能以唱歌、跳舞、演戲的團體身分，站上東京巨蛋的舞台。

事實上，蓮舫不僅僅有顏值高的兒子，還有氣質新清的女兒翠蘭。翠蘭在紐西蘭完成高中學業後，返回日本就讀大學，她先前曾透露對主播的工作很有興趣。

▼ 翠蘭多年前曾和蓮舫一同接受《金スマ》節目訪問，被網友大讚好可愛。