河口躺「3.4公尺深海大烏賊」嚇瘋民眾　日網憂：大地震前兆

▲ 深海大烏賊出現在河流中。（圖／翻攝自島根Aquas水族館臉書，下同）

國際中心／綜合報導

日本島根縣濱田市一名41歲女性居民21日在下府町的下府川河口發現通常出現在深海中的340公分大烏賊，讓她嚇了好大一跳，隨即聯絡附近的島根縣立Aquas水族館，交由工作人員處理。水族館分享這隻巨大烏賊的照片後，在網路上引起熱烈討論；也有人認為，這是地震即將來襲的前兆。

首先發現烏賊的婦女接受《朝日新聞》訪問時表示，她開車回家路上在岸邊看見不明物體，「我一開始以為是一條魚，下車走到附近一看才發現是烏賊。因為真的很大，想說可能是大王烏賊。」

▲ 身高162公分的工作人員將雙手伸長，還是比大烏賊矮小許多。

趕到現場的水族館工作人員發現，這隻烏賊已經死亡多時，重達135公斤，身長340公分，光是上半部的身體就有158公分；欲捕捉獵物、將觸鬚完全伸長時，總長度可能達到6至7公尺。驚人的烏賊照片曝光後，網友紛紛留言表示，「會不會有大地震啊」、「太神奇了」、「好可怕」、「這是什麼預兆嗎」。

事實上，這已經是2014年9月以來在濱田市附近出現的第三隻大王烏賊。牠們普遍棲息在水深600至1000公尺的深海，推測是在暖流的作用之下，隨著海口漲潮漂進河流中。相關單位呼籲，民眾不用太過緊張。而這隻烏賊目前已經被冷凍起來，預計將被製成標本，日後供到訪水族館的遊客觀賞。