日探測器隼鳥2號登陸小行星「龍宮」　有助解開生命起源謎團

▲▼ 「隼鳥2號」在小行星龍宮成功著陸。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）22日宣布，探測器「隼鳥2號」已在距地球約3.4億公里的小行星「龍宮」（Ryugu ）成功著陸，目標今年6月前嘗試再度登陸，製造撞擊坑採集地下岩石，並在2020年底把樣本帶回地球，讓科學家能探索太陽系誕生與地球生命起源的謎團。

日媒《共同社》報導，隼鳥2號自20公里高空降落在半徑僅3公尺的圓形區域內，難度相當高。目前團隊已成功拍攝到著陸不久後的畫面，接下來將聚焦採集地表以下樣本的任務，也就是利用重約2公斤的銅塊高速撞擊地表，取得揚起的碎石沙塵樣本。

▲ 隼鳥2號拍下了自己的影子。（圖／路透）

事實上，「龍宮」是直徑約900公尺的小行星。科學家認為，這顆小行星的水和有機物，可能保有46億年前太陽系誕生初期的痕跡，堪稱是個「時空膠囊」。研究團隊希望透過研究採集到的汙染少、風化程度低的樣本，來瞭解太陽系的起源與進化。

2014年12月，隼鳥2號自鹿兒島縣種子島宇宙中心發射升空，並於2018年6月抵達龍宮周邊，原定去年進行首次降落，但因當初選擇的降落區岩石過多，研究員在重新選擇地點後，在最完美的狀態下完成登陸任務。

JAXA專案負責人吉田彥表示，隼鳥2號的著陸任務相當複雜，在得知成功登陸的消息後，鬆了一口氣。據瞭解，隼鳥2號目標今年6月前嘗試再度登陸，並在2020年底把樣本帶回地球。

▼ 整個計畫約需花費289億日圓（約新台幣80.4億元）。（圖／路透）