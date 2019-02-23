快訊／日本天草灘發生規模4.4地震　福岡網友驚呼：超晃

▲ 此次地震震央位在北緯32.5度、東經129.9度的天草灘 。（圖／翻攝自日本氣象廳）
國際中心／綜合報導
日本九州外海天草灘23日當地時間下午2時30分（台灣時間下午1時30分）發生規模4.4地震，震源深度約20公里。日本氣象廳表示，目前無海嘯風險。
根據氣象廳網站數據顯示，長崎縣、熊本縣測得的最大震度為3。身在福岡的推特網友也發文提到，有感到明顯搖晃。
[地震速報] #jishin— 緊急地震速報 (@v0x0o) February 23, 2019
・時刻: 2019年2月23日 14時30分ごろ
・震源地: 天草灘
・最大震度: 3
・マグニチュード: 4.4
・深さ: 20km
・緯度/経度: 北緯32.5度/東経129.9度
・情報: この地震による津波の心配はありません。 pic.twitter.com/UiQXqKjVGB
【緊急地震速報 第1報 2019年2月23日】— トラキチ先輩 (@wEeMMIoDpc9kDYy) February 23, 2019
14時30分頃、天草灘を震源とする地震がありました。今後の情報に注意してください。
福岡だけど、結構揺れた
https://t.co/PVLNlAfFgh
#緊急地震速報#地震情報#地震
地震2月23日14時30分 天草灘 深さ20km— ベテルギウス (@station_space) February 23, 2019
M 4.4 pic.twitter.com/yg92KnVuCP