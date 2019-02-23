快訊／日本天草灘發生規模4.4地震　福岡網友驚呼：超晃

▲ 此次地震震央位在北緯32.5度、東經129.9度的天草灘 。（圖／翻攝自日本氣象廳）

國際中心／綜合報導

日本九州外海天草灘23日當地時間下午2時30分（台灣時間下午1時30分）發生規模4.4地震，震源深度約20公里。日本氣象廳表示，目前無海嘯風險。

根據氣象廳網站數據顯示，長崎縣、熊本縣測得的最大震度為3。身在福岡的推特網友也發文提到，有感到明顯搖晃。