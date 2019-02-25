楊文科拜訪管中閔　「國際AI智慧園區」爭取設立台大附中

▲楊文科拋出AI智慧園區、竹科與工研院合作，建置智慧校園等誘因，積極爭取台大於竹北設立附設高中。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為了吸引優秀學子留在新竹縣就讀，新竹縣長楊文科2月22日特別到國立臺灣大學拜會校長管中閔，爭取臺大於竹北設立高中。管中閔校長除了特別感謝文科楊縣長前來，也表示臺大一直十分珍惜竹北這個院區，過去並沒有過設立高中的規劃，將交由校內充分討論，評估可行性。

教育處長劉明超補充說明，新竹縣鄰近新竹工業區、竹科，外來入住人口每年不斷增加，學童就學人數呈倍數成長，自2010年起，縣府已陸續興建5所國中小，並將六家國中改制成六家高中。縣內高中目前除了六家高中、還有國立竹北高中、私立義民高中，無法容納每年國中畢業人數，導致部分學生須要到外縣市就讀。加上新竹縣目前正在推動國際AI智慧園區，未來若設立臺大附中，可與AI智慧園區、竹科與工研院合作，建置智慧校園，增加本縣學生在地就學的選擇性，同時也可留住本縣優秀學生。

請繼續往下閱讀...

臺大進修推廣院長廖咸興院長表示，臺大一直相當重視竹北分部，目前進修推廣學院已經在竹北開設三個學位學程，未來也還會持續開設，相信可以滿足園區等高科技人才的進修需求，同時臺大也持續舉辦科學實驗營，讓更多學生可以參加。而目前規劃在竹北興建的教育大樓，也可望在今年底完成發包，相信屆時可以提供新竹縣民更多資源。