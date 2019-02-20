蔡英文尋求連任　鄭文燦：民進黨內多數支持

▲蔡英文尋求連任，鄭文燦表示，民進黨內多數支持。（圖／ET資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

總統蔡英文表態競選連任，六都民調施政滿意度最高的桃園市長鄭文燦20日表示，蔡政府無論在財政改革、民主深化、弱勢照顧等各方面的施政，都走在正確的軌道上。對於蔡總統表明尋求連任，鄭文燦認為，可獲民進黨內多數支持；未來民進黨應該更朝向經濟、民生、社會福利這些議題，讓民眾更有感，以取得支持。

桃園市議會20日進行臨時會開議，市長鄭文燦抵議會時，針對蔡總統已經表明要尋求連任，完成競選目標，提出看法時指出，過去2年半，蔡總統無論在財政改革、民主深化、弱勢照顧等各方面的施政，正領導台灣走出正確的一步，他並認為蔡宣布連任的決定，在民進黨內大部分是支持的。

至於蔡總統目前的民調落後？鄭文燦說，現在來講民調數字還有點早。因為，民調落後的，最後也有可能贏得選舉，而民調領先的，最後也不一定能夠贏得選舉，應該等到候選人都正式產生，經過一段時間的競選，民意的選項比較明顯以後，民調的準確度才會更高。

另外，鄭文燦也重申並未反對年金改革，而是認為，年改的價值及意義是希望讓年金永續，國家付得起、民眾退休領得到，但因退休俸計算警察同仁的本俸較低，受到年改的衝擊更大，因此呼籲政府做好社會溝通，提供現職警察更多的保障。