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快訊／大小貨車車禍　20多桶化學品外洩警消搶救中

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▲▼清水區車禍，化學品外洩。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲清水區發生車禍，大貨車上的化學品外洩。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

清水區西快速道路清水匝道23日發生連環車禍！一輛載運化學品的大貨車，下匝道時疑似煞車不靈，追撞前方3車，車上20多桶化學液體外洩，其中一名貨車駕駛遭化學液體飛濺受傷，所幸無生命危險。警消現場戒護清除，目前未傳出其他傷亡。

台中市消防局23日中午12點多獲報，清水區三順路、港埠路口發生3輛大貨車與1輛小貨車車禍，其中一輛大貨車上化學品洩漏。消防局立刻派遣清水、梧棲消防分隊，並出動化災處理車、消防車及救護車前往。

消防人於到場後發現，一名貨車男駕駛手腳遭化學物品飛濺，意識清楚，沒生命危險，先用救護車送往梧棲童綜合醫院治療，沒有其他人受傷。

▲▼清水區車禍，化學品外洩。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲左方的中油槽車遭撞，所幸未洩漏。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼清水區車禍，化學品外洩。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲車禍現場地面滿是化學液體。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼清水區車禍，化學品外洩。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲消防隊到場穿上防護衣。（圖／記者李忠憲翻攝）

消防局表示，現場指揮官回報，現場是3輛大貨車及1輛小貨發生事故，其中一輛載運聚醚多元醇的中油槽車外表無外洩，而載有化學品的大貨車初估有20多桶化學品，包括稀硫酸、液鹼）均破損外洩，已流入下水道。目前已通報毒化災中心、環保局、中油及大隊部前往處理。

警方表示，初步了解應是化學品大貨車下西濱快速道路清水段匝道時，疑因剎車不靈，先追撞小貨車再追撞聯結車及中油槽車，肇事原因有待交通鑑定釐清。

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關鍵字：車禍,化學品,清水,台中市消防局

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