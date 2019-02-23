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13歲女童幫人代寫作業賺4萬元　一個月收入比媽媽賺得多

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重慶13歲女童寒假代寫作業賺上萬元（圖／翻攝自網路）

▲重慶一名13歲女童幫人代寫作業，短短一個寒假就賺了超過新台幣4萬元。（圖／翻攝自網路）

大陸中心／綜合報導

不像其他人放寒假時拼命玩，大陸重慶一名13歲女童利用假期在網路上做生意，靠著幫人代寫作業，短短一個寒假就賺了近1萬元人民幣（約新台幣4.5萬元），最後被母親發現，把她的收入全部沒收。

綜合大陸媒體報導，這名13歲女童寒假期間盜用母親帳號登陸網站，幫人「代寫作業」收費，由於字跡工整，網路評價好而陸續接到訂單，不過也因為太工整，其中一名買家反而被老師抓包發現，氣得回過頭來要求女童退費，女童先以「花了一個下午做的」為由拒絕，之後才解釋「被我媽發現我也死了，暑假我再幫你寫行不行」，但最後仍遭買家檢舉，該帳號被官方以「發布違禁商品」封鎖。

女童的母親發現自己帳號莫名奇妙被封鎖，進一步追問之下，才發現整起事件，事後不但責備女兒，也沒收她的代寫收入。此舉引起女童不滿，除了反駁說自己用勞動賺的錢沒有錯之外，更稱自己一個月的收入賺得比母親還多，讓媽媽哭笑不得。

女童的行為引來許多大陸網友討論，不過大多是讚她「很有商業頭腦，都在玩的時候做作業賺錢」、「這娃好聰明，這是個門路」、「萬元得寫多少作業啊，是個狼人」、「字跡過於工整，這孩子聰明，認真，好學，還有賺錢頭腦，厲害了」，當中也有人笑說「都被沒收了，媽媽賺了」。

而女童做生意的網站，工作人員表示站上確實有許多創意服務，像是代吃薯條、代寫情書、跑腿買蓋澆飯，但自己的作業自己做，不建議購買代寫作業，尤其賣家年齡規定必須超過16歲，呼籲放下媽媽的手機，專心學習優先。

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關鍵字：寒假作業,代寫作業

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