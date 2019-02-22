寫字機器人靠照片就能複製簽名「相似度87％」　台網拍也買得到

▲「寫字機器人」靠照片就能複製簽名。（圖／翻攝自微信／時代思維／哈爾濱日報）

大陸中心／綜合報導

日前引起關注的「寫字機器人」其實不只有「抄作業功能」，有些「高階款」只需要靠照片就能模仿簽名，好在機器寫字無力道輕重，也沒有筆鋒存在，實際比對機器與手寫，還是能找到些微不同之處。不過這種「模仿神器」目前在台灣拍賣網站上也買得到，包括露天、Yahoo、蝦皮、Pchome等都能找到類似商品，價格區間橫跨2000至2萬元新台幣。

哈爾濱一名張女士最近發現，女兒用壓歲錢買了一台價值800人民幣（約新台幣3641元）的「寫字機器人」，才2天時間就把學校規定的抄寫作業全部寫完，只因字跡工整沒有錯字才被發現是利用「寫字機器人」完成作業。

►►抄課文惡夢掰了！「寫字機器人」年後狂銷 家長氣到直接砸爛

▲機器模仿的簽名。（圖／翻攝自微信／時代思維）

後續《中國青年報》追蹤報導指出，這種能「抄作業」的「寫字機器人」功能不僅是如此，有賣家表示，想模仿簽名「拍照就行」，臨摹成字體並不困難，「不過缺點是機器寫字沒有輕重，沒有筆鋒的」，還附上一張對比照。從照片上的筆跡觀察，仔細看就能發現其實「機器簽」與「真人簽」還是有差距；但若去除「真跡」比對，就很難察覺「簽名者」到底是誰。

不過，根據了解，在GeekPwn「2017極棒黑客破解大賽」現場，來自中國金融認證中心選手使用使用AI機械臂，成功複製出中國科幻作家陳楸帆提供的字跡樣本，寫下一張真假難分的借據。

▲「機器簽」與「真人簽」對比圖。（圖／翻攝自微信／時代思維）

賣家坦言，其實「寫字機器人」已銷售多年，但知道的人比較少，媒體曝光後，產品銷售量爆增，甚至有斷貨的狀況出現。

深圳賣家曹先生表示，「太熱銷了」，且機器操作不難，有APP支援，如果是要模仿字跡的機型，價格較貴。另一位賣家表示，客戶大多是以學校為主，是拿來做實驗使用。

▲▼「寫字機器人」台灣網拍也買得到。（圖／翻攝自網路）

新會葵城中學政治科張老師表示，如果只是單純抄題目還是可以的，但如果是拿來寫作業，「就是很不合理」，用替代品來完成學習任務非常不好，應該要有部門進行監督。

對於賣家銷售「寫字機器人」是否有違規，淘寶客服表示，該商品在線下（門市）也有銷售，目前不能判定是否符合售賣規則，如果消費者對商品有質疑，可舉報由平台處理。