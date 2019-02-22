不會翻頁操作麻煩 寫字機器人效果欠理想 湧現退貨潮

▲「寫字機器人」據稱不但可以抄課文、抄生字、連繪圖都是基本功能。(圖／翻攝自大陸網站)

大陸中心／綜合報導

大陸再過幾天寒假就結束了，一些貪玩的中、小學生如今都拚命的在趕寒假作業。有些學生更動起了網購「寫字機器人」來抄功課的腦筋，讓「寫字機器人」在購物網站火紅起來，一度賣到斷貨。

這款「寫字機器人」要價人民幣800多元(約新台幣3600元)， 據稱不僅可以模仿學生筆跡，抄課文、抄生字、畫圖對機器人來說都是基本功能。每分鐘能寫40個字。

但很多賣家都表示「寫字機器人」其實並不適合用來抄寫功課。而且它不懂得自動翻頁，寫字速度跟手寫差不多，許多學生購買後不懂操作，於是湧現大量退貨潮，讓賣家們非常頭痛。

有賣家說：「用寫字機器人來抄寫功課是非常麻煩的，你要先把那個答案弄出來，最後還要排版，排版完之後才能寫。速度是大概一分鐘40個字，跟手寫差不多，而且機器人是不會翻頁的，需要人工翻頁。在寫的過程中，你等於是要陪著它一起寫。很多人以為拍個照就可以把作業寫完，但事實上並不這個樣子的。」

之前一個月內，只有一兩個人購買。如今經網路報導之後，就有多人上網購買。因為快要上學了，很多學生要寫作業。有人把「寫字機器人」買回去一兩天可能就把功課寫完了，但也有很多人就算折騰了一天也寫不出來。所以，使用「寫字機器人」失敗的人最後選擇退貨，而且人數非常多。

賣家同時表示，這款「寫字機器人」重點並不是用來寫作業，而是用來重複抄寫。主要購買的人，一是做研究的大學生，想買去研究。不過也有一部分人是買來來使用的，例如很多商人、網路賣家等。他們買回去主要是用來寫感謝信，真的不建議拿來寫作業。