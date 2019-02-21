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小3寒假作業「觀察螞蟻反應」　逼瘋家長：冬天去哪找螞蟻

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▲▼螞蟻,西瓜。（圖／pixabay）

▲老師要學生在冬天觀察螞蟻的行為，家長抱怨根本找不到螞蟻。（示意圖／pixabay）

大陸中心／綜合報導

河南鄭州一間小學的寒假作業遭到家長大反彈，因這項作業為「觀察螞蟻」的行為，讓許多家長在協助孩童做作業時紛紛抱怨，「在寒冷的冬天，根本找不到螞蟻，這項作業未免也太為難了吧」。事後老師表示，螞蟻實驗是上級指派的一項試驗，若真找不到螞蟻，該作業可延後1個月交。

據《梨視頻》報導，鄭州一間小學的家長爆料，自己3年級的孩子有1項完成不了的寒假作業，因這項作業要學生在冬天用樟腦丸將螞蟻圍起來，觀察其行為及逃出的時間，「但在寒冷的冬天要去哪裡找螞蟻啊，說明老師平時也沒注意到這個特性」。

▲▼老師要學生在冬天觀察螞蟻的行為。（圖／翻攝自梨視頻）

▲寒假作業項目需在螞蟻周圍用樟腦丸畫圈，並觀察螞蟻的行為。（圖／翻攝自梨視頻）

在一年中寒冷的幾個月裡，成年的螞蟻會在地下冬眠，因此在冬天很難會有螞蟻出現。老師接獲數名家長的抱怨後出面表示，螞蟻實驗是上級的1個試驗項目，會將家長的意見反映給上級，「如果實在找不到螞蟻，可將這項研究延推半個月至1個月，直到螞蟻出現再進行」。

許多網友看到作業後紛紛留言表示，「出這項作業的人沒有常識」、「其實作為暑假作業更妥當」、「等一個月還出不來螞蟻」、「放過學生和螞蟻吧」、「老師出作業應該要視實際情況，不然會造成家長的額外負擔」。

▼事後老師表示如真的找不到螞蟻，此項作業可延1個月交。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼老師要學生在冬天觀察螞蟻的行為。（圖／翻攝自梨視頻）

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關鍵字：螞蟻,寒假作業

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