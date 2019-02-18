學生用「寫字機器人」抄寒假作業　字太美0錯字被媽媽發現！

▲寫字機器人。（圖／翻攝哈爾濱日報）

大陸中心／綜合報導

哈爾濱一名張女士日前發現女兒利用「寫字機器人」幫自己抄寫寒假作業，且字跡工整沒有錯字，讓她氣到把機器砸爛。對此，發明者之一的謝先生表示，最初這項專利是為藝術家設計的，寫字只是其中一部分內容，還有繪圖的功能，但並不是設計給學生使用的。

據《成都商報》報導，學習計算機和機械專業的謝先生甚至不知道有學生會拿這項發明運用到抄作業上，「雖然我也不認可這種機械式的抄寫，但這個發明並不是給學生設計的」，「最初是為藝術家設計的，寫字只是其中一部分，還有繪圖的功能」。

謝先生指出，「這種機器拆卸和組裝都比較方便，在電腦裡完成編程就能使用，以前接觸過很多畫家團隊，從構思到初稿再到創作，是很繁瑣的過程，當時有想發明這個機器就是為了幫助他們完成一些初稿內容」。

據了解，這項發明透過控制模組能自動控製筆架模組，作X軸運動或Y軸運動，夾持在筆架模組上的筆可以代替人進行書寫或畫畫，具有結構緊湊、性能可靠、動作靈敏、運動位移精度高、壽命長等優點，適用於重複性較高的工作場合。

不過，這樣的設計發明還是引起許多家長的擔憂，「以後哪個孩子還認真做作業」。謝先生則表示，「我們就好比只生產菜刀，但怎麼用還是使用者來決定」，「這些孩子善於利用科技，說不定就能激發他們對AR的興趣，至於寒假作業的意義，則不應該用老眼光來看待」。