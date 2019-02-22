蔡英文：兩岸若開打我們承受第一波　之後希望全世界站出來

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文近日接受「美國有線電視新聞網」（CNN）專訪，對於兩岸開戰假設性議題，是否希望美國介入，她回答「我們自己會承受第一波的攻擊之後，全世界其他的國家可以共同站出來對中國做一個很強烈的表示跟壓力」。

CNN記者詢問蔡英文，有關威脅，看到中國國家媒體若干權威人士大肆臆測很快會入侵台灣，您對此感到憂心嗎？您認為中國國家媒體是在虛張聲勢，還是您認為台灣正面臨前所未有的生存危機？

蔡英文表示，沒有任何的總統或是領導人，會排除軍事衝突的可能性。所以，我們要隨時把我們的軍事準備都做到最充足的情況。但是軍事的行動，必須來自於正式的政治決策，所以我們在很多的政治思考，或者是政治的對應方案裡面，「我們必須去增加中國對台採取武力的這個政治成本。如果因為政治成本太高的話，我相信，中國的領導人也不會貿然的來進行這一個攻擊。」

CNN記者接著說，從美國通過《台灣旅行法》及批准對台輸出若干潛艦技術，我們看到美國軍方及政府刻正加強與台灣關係。然而，我們也聽到習主席老調重彈表示不會放棄使用武力。請恕我直言：「若中國明日入侵，您會指望美軍出現嗎？」

蔡英文回，我們的防衛準備是隨時的，換句話說，對於隨時都可能發生的這種攻擊，我們已經是一個24小時戒備的情況，所以以現在台灣的防衛能力來看，我們在第一波的防衛的能量其實是有的，因此就是說，在中國的第一波的攻擊之後，它必須要去承受後面的國際壓力，它也必須去承受對自己的經濟跟其他層面的打擊，「所以我們期待的就是說，我們自己會承受第一波的攻擊之後，全世界其他的國家可以共同站出來對中國做一個很強烈的表示跟壓力。」

CNN記者追問，您有信心美國會主導進行嗎？蔡英文表示，如果今天是台灣，大家一定會問，明天是哪一個其他的國家，甚至於在區域的哪一個國家，當它不再屈從中國的意志的時候，它很可能面對的也是一樣武力的威脅，「所以我相信，這不是只是一個單純台灣受到攻擊的事情，它是一個中國展現出一種意志，就是它不惜以武力來擴充它的影響力的這種意志。」

蔡英文強調，在這種情況下，這個所有的利益，不是都只有在台灣，所有的利益跟所有受到的可能傷害，其實是區域性的，甚至於是全球性的。