2020柯韓配不可能　柯媽：柯P沒選會挺蔡英文

▲台北市長柯文哲母親何瑞英。（資料照／記者陳凱力攝）



政治中心／綜合報導

2020總統大呼聲相當高的台北市長柯文哲，對於他是否參選，柯文哲母親何瑞英認為，「這種事順其自然，不強求」、「​市長先做好，目前的工作最重要！」

何瑞英22日接受電台節目專訪，提及是否支持柯文哲2020參選總統，她表示，順其自然不強求，「若是環境或是有人希望他出來，那才出來。」何瑞英更說，她個人私心希望柯文哲慢點決定，先將目前的工作做好。

就目前的情勢柯文哲是否適合出來選總統？柯媽說柯文哲「已經是大人了，可以自己思考」，而2020總統民調最高的高雄市長韓國瑜與柯文哲的搭配，柯媽則認為不可能，但她也說，「一定要國民黨、民進黨攪在一起嗎？自然就好，有沒有緣份都不一定。」

提到去年5月與民進黨、蔡英文因為是否提名台北市長候選人而槓上，柯媽則說，民進黨當時若沒提名，她一生都欠蔡英文，相反的，民進黨自提的情況下，她們之間則是互不相欠。

「我覺得小英總統是一個古意的人」，何瑞英也透露若柯文哲沒有要選總統，她會支持蔡英文。雖然蔡英文近來民調低迷，但柯媽認為，民調只是一時，會再變化，「之後比較高也不一定」。至於外界對蔡英文的謾罵，柯媽則表示，雖然她不認識蔡英文，「但看電視覺得她是個好人」。何瑞英說，做總統應該有一個程度，不要讓別人這麼囂張。

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）