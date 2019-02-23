柯文哲不敵一人之下　胡幼偉：若他當選會被認為是韓國瑜不要的

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

2020總統大選不少民調顯示，高雄市長韓國瑜力壓群雄，文化大學新聞系主任胡幼偉表示，這齣戲因為韓國瑜的捲入，「已經從歹戲拖棚蛻變為精采萬分、扣人心弦的一齣政治大戲」，而柯文哲卻是「笑伯亦不好受」。

胡幼偉22日在臉書提到，若要論詭譎險詐驚奇，「目前台灣政壇上演的爭奪大位戲碼與近幾年的清宮劇相比，是有過之而無不及」，也分析了目前國民黨的狀況。

胡幼偉說，國民黨主席吳敦義想留美名於青史，因而顧全大局不爭王位，那前立法院長王金平還可能繼續爭搶位子，獨留罵名嗎？不過他也提到，前新北市長朱立倫早就錯過出頭的時間了，「昔日為主帥，君不戰；待君欲戰，已非頭號戰將」。

而另一呼聲高的柯文哲，胡幼偉認為是「笑伯亦不好受。」柯文哲的民調雖然高卻不及韓國瑜，「萬人之上，不敵一人之下」他提到，若柯文哲是在韓國瑜沒參選的情況下取得大位，大眾也會理解成是韓國瑜讓的，「乖乖吃你的嗟來食吧」。

胡幼偉接著說，這個大位之爭是繫於韓國瑜的一念間，只是高雄人不鬆口，2300萬人等他一句話可能等到生病，韓國瑜都不會動；而國民黨也沒有能夠說動高雄市民的人。胡幼偉認為這場大戲因為因為韓國瑜的捲入，已經「從歹戲拖棚，蛻變為精彩萬分、扣人心弦的一齣政治大戲。」

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者洪正達攝）