刺青初體驗害他崩潰「尖叫雞」慘叫5連發　24萬網友笑爛：你生小孩？

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許多人考慮刺青多年，卻因為怕痛而遲遲無法付諸行動。美國一名男子日前經歷人生第一次刺青的體驗，全程不斷發出淒厲的慘叫；一隻手用力抓著身旁女性友人，還瘋狂大喊她的名字，讓店裡的其他客人都忍不住側目。男子將影片上傳後，迅速吸引大批網友觀看，也在各大社群網站上被狠狠嘲笑了一番。

來自紐澤西州的魯加（Mike Ruga）13日在臉書、推特等各大平台上傳這段影片並寫下，「我今天的第一次紋身不太順利。」由影片中可見，身穿紅色短袖上衣的魯加坐在椅子上，正在接受刺青的左手被刺青師擋住，右手則握住身旁友人莫妮卡（Monica），口中不斷噴出媲美尖叫雞的叫聲，讓站在櫃台的工作人員和另一名顧客都滿臉問號的看向他。

▲ 魯加絕望慘叫。（圖／翻攝自臉書／Mike Ruga）

魯加看著超淡定的刺青師，連發5聲超高分貝慘叫。儘管莫妮卡在一旁安撫，魯加還是無法冷靜，讓莫妮卡尷尬的抓抓頭髮、露出無奈的笑容；反應過激的魯加甚至開始望天大喊她的名字，讓莫妮卡一邊說著「拜託，這沒那麼恐怖」、「我的天啊」，一邊扁著嘴、傻眼的轉頭望向窗外。

這段逗趣的影片在臉書已經累積24萬次觀看，網友紛紛留言表示，「刺青師的耳朵好可憐」、「我的目光一直在旁邊的女友」、「隔著螢幕就感受到痛苦」、「櫃台那位客人開始猶豫了」、「他是在生小孩還是在刺青」、「刺青師一定在偷笑」。