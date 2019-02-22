韓國瑜神化解土包子「3月辦高雄包子大賽」　胡幼偉：絕妙好招

▲韓國瑜力挺「高雄十大包子選拔活動」。（圖／高雄市政府）

政治中心／綜合報導

總統府發言人黃重諺日前酸酒後的韓國瑜是「土包子」，引發各界熱議。對此，高雄市觀光局長潘恒旭21日在臉書PO出一張包子的照片並寫道，「接下來辦高雄市大包子選拔？」回應雖然幽默帶點諷刺，潘恒旭說，3月初是真的要舉辦「包子大賽」。對於韓國瑜漂亮使出「借力使力」招數，前行政院發言人胡幼偉在臉書上大讚，「這個點子絕妙。」

對於潘恒旭21日在臉書PO文回應黃重諺的「包子說」，綜合台媒報導，潘恒旭說那是「幽默莞爾的自我解嘲」。包子大賽會在3月初舉辦，並在3月中頒獎，屆時網路評分和評審團評比會佔50%，要大家一起選出最好吃的包子。

▲高市觀光局長潘恆旭在臉書幽默回應。（圖／翻攝自潘恒旭臉書）

潘恆旭透露，已有60幾年歷史的高雄「興隆居」湯包，因其老麵發酵造就的口感和餡鮮汁多，讓高雄市長韓國瑜一試成主顧，因此「力挺高雄十大包子選拔活動」，也會親自出席頒獎。

約有200個網友在潘的臉書底下留言，「這麼幽默的回應不得不讚」、「未演先轟動」、「包子的反擊」、「土包子滅東廠」、「高雄好吃的包子真的不少。」

對此，行政院前發言人胡幼偉認為，把「土包子」變成「包子大賽」的點子絕妙，「不管誰罵他（韓國瑜），他都能以原諒或轉化的方式，借力使力，讓自己得到益處。」胡幼偉說，民進黨越是弄韓國瑜，就越幫他累積積分，「而他大度能容的形象一旦在社會上確認後，再去弄他，就是凸顯自己的無知和愚蠢了。」