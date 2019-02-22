駁和平協議＝投降協議　蔡正元：蔡英文是不唸書的包子

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

國民黨主席吳敦義日前表示若重新執政，會與中國大陸洽簽「和平協議」，遭民進黨發言人周江杰痛批是「投降協議」。對此，前國民黨立委蔡正元用高雄市長韓國瑜遭嗆是「喝醉的土包子」一說，反酸總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、陸委會主委陳明通把和平協議說成「統一協議」，都是「不唸書的包子」。

吳敦義拋出「兩岸和平協議」後，行政院便在47案最優先法案中特別納入「修正臺灣地區與大陸地區人民關係條例」，明訂進行兩岸和平協議前之公投條件與門檻，周江杰更痛批，所謂真正的和平是應該在雙方對等地位下，靠自己的實力爭取而來的，而非像是國民黨面對強權忍辱低頭的態度，台灣人民是絕對不會接受這樣的「投降協議」。

對此，蔡正元引用韓國瑜遭嗆是「喝醉的土包子」一事，反酸蔡英文、蘇貞昌、陳明通三人是「不唸書的包子」，他表示，此三人說「和平協議就是統一協議」，但他們忘了《中華民國憲法》就是統一憲法，「和平協議不可能超越《中華民國憲法》」，否則自始無效，這點如果不懂，就是不唸書的包子。

對於蔡英文政府說和平協議是「一國兩制」，蔡正元再批，「《中華民國憲法增修條文》就是一國兩制的條文」，增修條文第一條、第二條說的是「中華民國自由地區」，第十一條說的是「中華民國大陸地區」，兩個地區實施不同體制，表示《中華民國憲法》默認大陸地區實施「社會主義制度」，台灣地區實施「自由民主制度」，就是「台灣版的一國兩制」。

至於《中華人民共和國憲法》則早已是「一國兩制」的憲法，蔡正元解釋，其第三十條規定「普通行政區」實施「社會主義制度」，第三十一條規定「特別行政區」實施「資本主義制度」，這是「大陸版的一國兩制」。

蔡正元表示，「兩部憲法除了用語不同，內容完全一致」，普通行政區就是大陸地區，特別行政區就是自由地區，「和平協議就是接軌協議」，不讓用語不同，造成兩岸誤會而爆發戰爭。

蔡正元砲轟，蔡蘇陳三個包子，心裡要的就是「廢除中華民國憲法、宣布台灣獨立」，但包子又沒膽子，只能閉著眼睛四處瞎罵，反而曝露這三人，「只是不唸書的包子」。