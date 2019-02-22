雪霸一把火燒出驚人真相　「260麻袋垃圾」工人清到手軟　　　　　

▲一把大火燒出遍地垃圾，清出260包麻袋垃圾還不夠 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

雪霸國家公園的369山莊附近林地，農曆過年前發生山林大火，經出動直升機灌救，火勢延燒好幾天後終於撲滅，燒毀面積約3.5公頃竹林等坡地。近日雪霸國家公園管理處巡查山林時發現，在焦黑的土壤上，遍布著瓶瓶罐罐、大包小包的垃圾、廚餘，種類林林總總。雪霸管理處總計清出260多麻袋的垃圾，工作人員清到手軟。

▲年前雪霸公園燒毀的面積約3.5公頃，燒完才發現裡面充滿著各式各樣的垃圾。（圖／記者黃孟珍翻攝）

雪管處副處長鄭瑞昌表示，2月3日深夜，有人發現山林火警，山莊山友、志工等30人，漏夜先闢出一條防火線，阻止火往山莊延燒；隔天也出動直升機前往灌救，燒毀草地和箭竹林，面積約3.5公頃，起火原因仍待調查，但不排除有人炊煮後未處理好餘燼，才引發這場大火。

鄭瑞昌也說，山林大火所造成生態的影響已經不小了，而現在因為草樹被燒光，藏在底下的垃圾，也全都跑了出來；寶特瓶、塑膠袋丟滿地，連登山客使用過的鐵盆也遭棄置；山區工作人員，沿著崎嶇陡坡清理，光清出的垃圾，就裝滿260個麻布袋，讓人越看越傷心。

鄭瑞昌表示，228四天連假，每天開放100人次上山，希望山友在登山之際，能協助將垃圾帶下山，還給山林一個清境的空間。