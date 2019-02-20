9天年假湧入人潮　花蓮市6000頓垃圾未運出

▲今年的農曆春節，觀光客及返鄉過節的民眾湧入不少，使得花蓮市的垃圾量激增許多。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年農曆年9天連假，花蓮市湧入不少觀光客及返鄉人潮，所產生的垃圾量也比往年高出許多，包括資源回收量也比去年及前年激增不少。市長魏嘉賢請花蓮鄉親做好資源回收分類，對於目前社會各界最為關切的廚餘清運，呼籲「食多少用多少」，盡量做到「零廚餘」的目標。



今年的農曆春節，觀光客及返鄉過節的民眾湧入不少，花蓮市的垃圾量激增許多。從國家清潔週1月21日起到農曆年節2月10日收假止，花蓮市的垃圾量為1571公噸，主要是九天連假觀光人潮大增，以致垃圾量增加很多。

▲回收的資源回收物堆積如山，清潔人員辛苦仔細分類處理。



至於今年的資源回收量是352.87公噸，比去年的330.71公噸及前年的253.87公噸高出不少，也是因為九天連假的因素。資源回收工作人員在2月11日上班後投入回收物細分作業，吳慶展隊長說，春節收假後的工作量遠比平時來得大，幸經人員全力投入，讓原本堆如小山的回收物得以消化部分。



受到非洲豬瘟的影響，花蓮縣政府配合中央政策，在今年1月10日宣布廚餘禁止養豬政策後，並從1月16日起，十三鄉鎮市收取的廚餘轉運至鳳林鎮中區掩埋場，花蓮市清潔隊1月16日起至2月19日止，從家戶收取的廚餘轉運量為192.56公噸，提供做為堆肥的則有45.63公噸。

▲十三鄉鎮市收取的廚餘將轉運至鳳林鎮中區掩埋場。



目前垃圾掩埋場現場，仍有將近六千公噸的垃圾量尚未運出，這是從去年9月累積至今，除了遇到利澤焚化廠歲修之外，主要是利澤每日可焚化花蓮縣的垃圾量為120公噸以下，而花蓮中南區的垃圾掩埋場均已飽和，導致花蓮市可運送焚化的垃圾量因而被擠壓，只能逐日慢慢消化，把在場內的部分垃圾量與每天的垃圾量一起運送到轉運站，再載運至宜蘭利澤焚化廠。



對於外傳有其他鄉鎮的垃圾被轉運到花蓮市圾圾掩場暫置，魏嘉賢市長強調沒有這回事，因為花蓮市的掩埋場早就已經飽和，根本無法容納其他。他指出，垃圾的產生是全民共業，造成環境受到污染，最後會是全民來承擔。因此做好垃圾減量是大家要有的共識之外，也希望環保局能盡快提出徹底解決的方案，讓花蓮市垃圾掩埋場堆積的垃圾可以早日消化。