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影／台北市民「追垃圾車跑」紅到對岸　陸媒貼身報導「上海7月啟動」

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大陸中心／綜合報導

在台灣，追著垃圾車跑只是生活日常；到了台北，就多了一件重大任務「資源回收」，要按照垃圾屬性將紙類、塑膠、電池等清洗乾淨分開回收，否則就會被開罰。這樣的獨特風景一路紅到對岸，且上海市7月也將加入資源回收的行列，「不久後的未來」引起網友討論，「希望盡快跟進」，「民眾素質體現出來了」，「保護環境就該如此」。

▲▼春節垃圾清運,垃圾車,清潔隊,廢棄物,資源回收,環保局,倒垃圾。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣垃圾車會定點定時回收垃圾。（圖／記者李毓康攝）

為了探討資源回收的「實況」，大陸媒體《看看新聞》踏上台北土地，紀錄下這些「回收的日常」。台北市民受訪表示，所有的瓶罐，或是便當餐盒會撕一半放置回收，「這樣才不會佔太大空間」，平面資源（回收）中的塑膠袋和紙類，要先洗乾淨，這樣清潔人員回收時才好處理，「如果我們可以隨做好分類，就不用另外再花錢請專門的人做回收」。

根據台北市環保局規定，資源回收分為「立體類」、「平面類」與「其它類」。「立體類」星期二、四、六回收，包括各類瓶罐、容器、餐盒等；「平面類」則是星期一、五回收，類型包括乾淨舊衣類、廢紙、塑膠袋、舊書等；「其它類」則是星期一、二、四、五、六回收，包括燈管、電池、廢油、廚餘等。一般垃圾也需要購買專用垃圾袋進行垃圾量控管。

陸媒報導中也提到，如果不按規定分類，將面臨新台幣1200至6000元罰款，2017年，台北的資源回收率已達到近60％，

▲▼春節垃圾清運,垃圾車,清潔隊,廢棄物,資源回收,環保局,倒垃圾。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣垃圾分為「立體類」、「平面類」與「其它類」進行回收。（圖／記者李毓康攝）

同時，台北這樣高效率的回收，與垃圾減量政策引起上海市的注意；根據《人民網》報導，上海市十五屆人大二次會議近日表決通過《上海市生活垃圾管理條例》，將於7月1日正式開始實施，明文規定，個人如果沒進行分類混合投放，最高可罰200元（人民幣，下同），公司行號、飯店等「單位」．最高可罰5萬元。

根據7月將上線的新規定，上海垃圾分類採「四分法」實施乾溼分離，將垃圾分為可回收物、有害垃圾、濕垃圾和乾垃圾進行回收。且上海黨政機關內部辦公場所不得使用一次性杯具，旅館不得主動提供一次性日用品，餐館、外賣不得主動提供一次性餐具。

►►上海領先各省首實施「垃圾強制分類」　沒分類直接拒收

▼2019年上海將全面實施垃圾分類處理。（圖／記者魏有德攝）

▲2019年上海將全面實施垃圾分類處理。（圖／記者魏有德攝）

「追垃圾車」影片在網路曝光後，不少大陸網友看見台北回收資源垃圾的細緻程度，紛紛回應，「希望盡快跟進」，「民眾素質體現出來了」，「保護環境就該如此」，「我這麼多年只知道電池亂扔破壞環境，卻沒有一個專門扔廢電池的地方」。但也有部分網友認為，「你讓北京住外環的北漂傍晚還沒到家的怎麼倒」，「每個城市因地制宜，不可能做到一致」，「在大陸太難推廣了，大家都不當回事」。

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關鍵字：垃圾車,垃圾分類,資源回收,台北市,上海市,垃圾,回收

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