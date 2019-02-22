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計畫過的！蘆洲惡母邊錄影邊虐打3歲兒　只為了向家暴夫示威…

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記者陳雕文／新北報導

誇張！新北市蘆洲一名3歲男童日前遭到酒醉母親狂呼巴掌，只因為飯沒吃乾淨，畫面在臉書上瘋傳，網友火大跑去案發現場想堵人；動手的母親也PO文討拍，認為自己也是被丈夫家暴的受害者。警方表示，施暴的母親跟其丈夫感情不睦，經常發生爭執，正在打離婚官司；至於痛打孩子，則成了示威的手段，所幸受虐童目前身體狀況良好，由其他親戚安置。

▲▼蘆洲虐童打小孩。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲3歲幼童遭到虐待。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

38歲吳姓母親聲稱，懷孕時丈夫就在外頭偷吃，還不承認孩子是他的，甚至逼迫離婚，等到孩子出世，丈夫依舊在外拈花惹草，根本不尊重這段婚姻；還辯稱，她動手打小孩的那天，是因為丈夫先拿酒瓶敲她，後來準備晚餐，就讀國中的大兒子又把雞蛋全打破，她的火氣已經到了爆發的臨界，因此小兒子把飯碗打到地上，她才失控狂歐。

▲▼蘆洲惡母暴打3歲兒，與家暴夫甜蜜合影。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲蘆洲惡母暴打3歲兒，曾與家暴夫甜蜜合影。（圖／翻攝自當事人臉書）

據了解，44歲李姓丈夫有槍砲、竊盜前科，吳女曾因被揍而申請保護令；根據知情人士表示，現在夫妻倆正在鬧離婚官司，爸爸疑似要爭奪兒子監護權，才會以假帳號曝光影片，詳細案情仍待警方釐清，22日上午也將傳喚夫妻到案說明。

警方調查，吳姓母親於上個月5日晚間邊錄影邊揍小兒子，接著把影片傳給丈夫示威，後來男童的哥哥看不下去，跑去向鄰居借電話報案，警方受理後帶小孩去驗傷，並且轉介社工介入處理；外婆於上個月9日替孫子申請保護令，目前小孩已由社工協助安置親戚家中。

至於為何大兒子沒有受到牽連？知情人士推測，因為大兒子是吳母上一段婚姻的孩子，並非李姓丈夫的骨肉，也就是說，打大兒子拍給丈夫看，沒有任何效果，小兒子儼然成了母親發洩情緒，並且被拍成影片來向丈夫示威的犧牲品，因此本次家暴案件，並非酒醉後的失控行為，比較像是計畫過的。

▼蘆洲母暴打3歲男童事件曝光，她在臉書上發表570字回應。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼蘆洲媽暴打3歲男童事件曝光，她在臉書上發表570字回應。（圖／翻攝自當事人臉書）

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計畫過的！蘆洲惡母邊自拍邊虐打3歲兒　只為了向家暴夫示威
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關鍵字：家暴,虐童,丈夫,離婚,示威

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