他家暴她虐童！夫PO虐兒影片後神隱　妻躲家中吃安眠藥狂睡

記者陳雕文、陳豐德／新北報導

家暴夫妻互相傷害！新北市蘆洲區一名媽媽酒後動手虐打3歲男童，還把男童頭壓在地上猛撞，要他把地板的飯吃光，並拍成影片，傳給曾對她施暴的丈夫示威。本月21日晚間丈夫把畫面PO上臉書，引起網友撻伐！該醉母疑似不願面對輿論壓力，想吃安眠藥度過風波，但警方不敢大意，經家屬同意後，請消防破門，把正在熟睡的家暴母搖醒；而家暴父PO影片至今已神隱20小時，電話始終關機。

▲蘆洲虐童案。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

警方表示，施暴的母親跟其丈夫感情不睦，經常發生爭執，正在打離婚官司；至於痛打孩子，則成了示威的手段，所幸受虐童目前身體狀況良好，由其他親戚安置。

而38歲吳姓母親聲稱，懷孕時丈夫就在外頭偷吃，還不承認孩子是他的，甚至逼迫離婚，等到孩子出世，丈夫依舊在外拈花惹草，根本不尊重這段婚姻；還辯稱，她動手打小孩的那天，是因為丈夫先拿酒瓶敲她，後來準備晚餐，就讀國中的大兒子又把雞蛋全打破，她的火氣已經到了爆發的臨界，因此小兒子把飯碗打到地上，她才失控狂歐。

▲蘆洲傳虐童，警方到場找人，網友群聚怒討公道。（圖／翻攝協心臨時粉絲團）

據了解，44歲李姓丈夫有槍砲、竊盜前科，吳女曾因被揍而申請保護令；根據知情人士表示，現在夫妻倆正在鬧離婚官司，爸爸疑似要爭奪兒子監護權，才會以假帳號曝光影片。

警方解釋，透過電話聯繫夫妻，電話都打不通，再透過夫妻倆的親友協尋，也依舊沒結果，最後決定先去吳女住處敲門；雖然沒人應門，但已經發現她就在屋內，員警怕有危險，通報消防破門，幸好人只是在睡覺。目前吳女已由員警帶到派出所，將進一步釐清案情。

▼蘆洲惡母暴打3歲兒，過去曾與家暴夫甜蜜合影。（圖／翻攝自當事人臉書）