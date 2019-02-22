河北「無用愛迪生」發明菜刀手機殼！　廢到300萬粉絲笑翻打賞

大陸中心／綜合報導

河北31歲發明家手工耿專門創造各種「沒用的產品」，包括菜刀梳子、地震吃麵神器、彈額頭指套等等，耍廢程度讓他在網路上迅速竄紅，甚至有人封他是「無用愛迪生」。雖然這些產品一樣都沒賣出去，但他仍樂觀表示，「只要網友看的開心，我做的東西就算是有用吧！」

▲手工耿示範如何用菜刀梳子梳頭髮。（圖／翻攝自Facebook／一条 YIT）



據《新京報》報導，手工耿本名為耿帥，他這些發明的靈感來自於生活，例如，某天發現家中菜刀鈍了，但丟掉太可惜，於是就製作出菜刀手機殼。他還自豪的說，「這很拉風啊！還可以一邊切菜一邊追劇。」

網友都笑他「耿哥出品，必屬廢品」、「廢品中的精品」、「敢發明有用的東西，就取消訂閱！」「耿帥就是除了正事不幹，其他什麼都幹！」

▲耿帥最近新發明的「跳舞灑水泥器」，可以一邊跳舞一邊灑水泥沙。（圖／翻攝自手工耿微博）



雖然耿帥的產品看起來很無用，但他真正受歡迎的其實是這些製作過程的影片，目前網路上已累積將近300萬粉絲，還有人曾經豪爽打賞1萬元人民幣（約台幣4.6萬），於是他2、3天便會開一次直播，每次能賺得大約1000元人民幣（約台幣4576元）。

據了解，耿帥從小在農村長大，之前到外地當工人時學會了焊接技術，於是2017年回到家鄉後，便利用自己專長發明有趣產品，並將過程錄下來PO到網路，成功引起網友們熱烈討論，還一躍登上國際新聞版面。