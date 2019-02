贏5G龍頭不靠「禁止先進技術」！　川普發推遭疑「放行華為產品」

▲美國總統川普(Donald Trump)。(圖/路透社)

國際中心/綜合報導

美國總統川普21日時,在推特上發文表示想要5G(甚至是6G),要美國公司加緊努力,在全世界的競爭中勝出,但不是靠著禁止目前更先進的技術。此言一出,立即引起外界質疑,川普政府是否為了讓北京在貿易協議上能夠更軟化,而退出禁用華為產品的行列,引起大家的關注。

綜合外媒報導,川普在推特上寫下「希望能在美國推出5G,甚至是6G的技術。這些技術遠比4G來的更強大、更快和更智慧。美國公司必須更加努力,不然就會落後。美國沒有任何理由落後給別人」,接著又說「有些東西在未來很明確,我想要美國在競賽中獲勝,但不是靠著禁止目前更先進的技術。美國必須一直在做的事上處於領導位置,尤其是涉及到令人感到興奮的技術世界!」

I want 5G, and even 6G, technology in the United States as soon as possible. It is far more powerful, faster, and smarter than the current standard. American companies must step up their efforts, or get left behind. There is no reason that we should be lagging behind on.........

....something that is so obviously the future. I want the United States to win through competition, not by blocking out currently more advanced technologies. We must always be the leader in everything we do, especially when it comes to the very exciting world of technology!