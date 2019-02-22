電梯裡硬上14歲少女！戀童癖男內褲留現場　「下半身光溜溜」狼狽逃

▲迪米崔里光著屁股被抓到。（圖／翻攝自sitel）

國際中心／綜合報導

俄羅斯一名27歲的戀童癖男子迪米崔里（Dmitry M）16日時，潛伏在自家公寓的電梯裡伺機攻擊一名14歲女孩，他在受害者要進入9樓時，把人抓住並將衣服脫下後進行「暴力的性攻擊」；隨後一名男性住戶經過，趕緊將女孩救出，而迪米崔里連內褲都來不急穿，裸著下半身就匆忙跑到旁邊的一棟建築物躲藏，但仍舊被警方逮捕歸案。

根據外媒報導，14歲的受害者當天正結束周末課程要返家，在搭乘電梯到9樓之後，竟在電梯內遭到迪米崔里的襲擊，不僅被抓住多次遭到拳頭毆打，身上衣服更被強制脫掉，隨後遭性侵得逞。

當時一名男性住戶正巧要搭電梯並發現了這起事件，緊急將女孩救出，而迪米崔里則是在一陣慌亂中，留下內褲、褲子、鞋子和一隻襪子在現場，裸著屁股就逃到隔壁的建築物躲藏。

在居民報警之後，莫斯科當地警方在另一棟建築物內逮捕到嫌犯，從公布的畫面可以看到，迪米崔里下半身光溜溜的，只能用衣服勉強遮住重要部位，在滿是雪的戶外看起來十分突兀狼狽。

報導中指出，迪米崔里在被逮捕之後現在正被拘留當中，他被指跟受害女孩生活在同一個社區，但是彼此不認識。

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