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越南台商遭綁架毆打...滿頭血報案碰壁！被恐嚇「再回來就死定了」

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▲▼家庭、暴力、打架、吵架、巴掌、耳光、虐待（圖／CFP）

▲黃姓台商被綁架毆打。（圖／示意圖非當事人／CFP）

社會中心／綜合報導

一名57歲的黃姓台商在越南做生意10幾年，去年5月遭另一名蕭姓台商和5名越南人綁架及暴力虐待，他事後想處理傷口竟被當地警方拒絕，而且駐越南當地的官員態度軟弱，不願提供就醫等協助，讓他嚇得回到台灣，沒想到還被對方很嗆「再回越南就死定了！」

《蘋果》報導，住嘉義太保市的黃姓台商過去一直在越南做生意，去年5月卻遭遇恐怖的暴力綁架，當時他在胡志明市的友人家聚會，沒想到蕭男就突然闖入，一行人用短刀把他押上車，一關就是兩小時，期間慘被毆打，還被刀刺傷，額頭也被打破濺血。沒想到蕭男根本是找錯人，之後便把黃男放走，但先逼簽下了和解書，保證不追究此事。

黃男獲釋之後，搭計程車到越南公安局報案，並請求駐越南台北經濟文化辦事處協助。當時他希望可以先就醫驗傷，警方卻斥責他，要求做完筆錄才能離開，沒想到辦事處的林姓官員也勸「先配合」。到了當天晚上11點多，終於做完筆錄後，林男只帶他回飯店，並丟下「自己再到醫院檢查」等語就離開，他因為傷口疼痛又再度自及搭車就醫，但醫生也只有照了X光，並未縫合或包紮。

到了案發第三天，黃男傷口未癒，因此打算取得監視器畫面，回台就醫報案，林姓官員還勸他留下。隔天他回台灣治療，到了童年9月才拿到相關錄音證據，至嘉義水上分局報案，但沒想到，打人的蕭男在他臉書怒嗆「再回越南就死定了！」

黃姓台商對此事感到非常生氣，他認為，台灣駐地官員處理事情態度不佳，不顧台商權益，根本無法推動「南向政策」，需要檢討。外交部則回應，駐胡志明市辦事處於第一時間即出面，協助兩造當事人赴當地警察機關報案，並與越南外交部與胡志明市外務廳積極聯繫，該案已進入越南司法程序。嘉義水上警方則表示，上月已將全案移送嘉義地檢署偵辦。
 

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關鍵字：台商,綁架,毆打,東南亞要聞

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