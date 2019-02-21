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自衛隊夜間緊急升空！北海道規模5.7強震　最大震度「6弱」

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▲▼自衛隊夜間緊急升空！北海道規模5.7強震　最大震度「6弱」。（圖／陸上自衛隊北部方面隊）

▲北海道21日晚間發生5.7地震，自衛隊夜間緊急升空。（圖／陸上自衛隊北部方面隊，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

日本北海道21日當地晚間21點22分發生芮氏規模5.7地震，最大震度達到「6弱」，導致電車停駛、札幌新千歲機場一度停電，所幸核能及火力發電廠並無異常。但因災情尚不明朗，稍早陸上自衛隊北部方面隊出動空勤直升機，在夜間進行空蒐災情，以協助救災。

根據日本氣象廳資料，地震發生在當地時間21時22分（台灣時間20時22分），震央位在北海道胆振地方中東部，地震深度30公里，最大震度為6弱。事隔不到1小時，北部方面隊在當地時間22點15分派出第7師團進行災害派遣任務，稍早空勤直升機也緊急升空。

▲▼自衛隊夜間緊急升空！北海道規模5.7強震　最大震度「6弱」。（圖／陸上自衛隊北部方面隊）

據了解，北部方面隊（JGSDF Northern Army；NA）為日本陸上自衛隊下屬的一個方面隊，規模約2師團2旅團共3萬人，備有300輛坦克及200門火砲，負責北海道全境的防衛警備以及災害派遣等任務；方面總監部設在札幌市。

特別一提的是，日本氣象廳採用獨特的震度分級制度，將地震強弱分為「震度0」、「震度1」、「震度2」、「震度3」、「震度4」、「震度5弱」、「震度5強」、「震度6弱」、「震度6強」、「震度7」共10個等級。

這次最大「震度6弱」代表「站立有困難，未固定的大型家具可能移動或傾倒，門窗可能破裂、變形無法開啟，耐震性差的木造建築可能倒塌。」

目前首相官邸的危機管理中心已開設官邸對策室。

▲北海道強震。（圖／日本氣象廳）

▲北海道5.7強震，最大震度「6弱」。（圖／日本氣象廳）

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關鍵字：北海道,地震,陸上自衛隊,災害派遣

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