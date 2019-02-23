阿扁也曾提和平協議？民進黨反嗆：不要暗助大陸分化台灣

▲前總統陳水扁。（圖／翻攝自YonGe Chen臉書影片）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨主席吳敦義日前表示，若國民黨重返執政，將與中國簽署「兩岸和平協議」，遭民進黨痛批是「投降協議」，國民黨23日強調，在前總統李登輝、陳水扁時期也都有提出相關主張，要綠營不要自打嘴巴。對此，民進黨透過新聞稿回擊，強調當時的主張與國民黨將向大陸屈膝的和平協議前提大有不同。

國民黨說明，李登輝曾在民國85年2月23日的中外記者會上明白表示，兩岸目前首先要做的就是「和平協定」，然後才會推動三通以及兩岸領導人互訪。此外，陳水扁也於民國93年2月3日的總統府中外記者會中，提出由兩岸簽署「和平穩定互動架構協議」，依循「和平原則」及「建立協商機制、對等互惠交往、建構政治關係和防止軍事衝突」等議題，進行正式談判。

針對國民黨說法，民進黨發言人李晏榕23日表示，過去黨內曾主張「兩岸和平穩定互動架構協議」，並非以一中為前提，是基於兩岸主權對等，就如何維持兩岸和平穩定互動所涉及的廣泛問題，進行整體性、架構性的探討，目的在確保國家主權不被矮化，安全不受威脅，和國民黨所謂「和平協議」，有本質上的差異。

李晏榕解釋，2004年提案公投的和平穩定架構協議，在其提案說明中，即清楚說明將比照國際間各和平架構有關協議，要具有「簽署雙方互不隸屬」、「雙方均彼此尊重相互主權、政治獨立及享有和平生存環境的權利」等特色，且不排除不同程度第三方力量的參與協助及監督，這顯然與國民黨將向大陸屈膝的和平協議前提大有不同。



李晏榕痛斥，今年初習近平提出「一國兩制台灣方案」，試圖分化台灣社會、消滅中華民國台灣的主權地位，但國民黨始終不願意面對中共日益進逼的威脅，更不顧兩岸關係已經面臨重大改變。她嗆，「國民黨只能一再用自欺欺人的論述，處理社會對其和平協議的質疑。大陸已大力推動兩岸統一進程，但國民黨仍在掩耳盜鈴，槍口對內，根本就是投降主義，暗助中共逐一分化台灣。」