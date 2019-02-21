學測英作文連寫120個「nothing」讓他GG！40考生倒扣1級分

▲大考中心今公布，108學年學科能力測驗共有740件違規事件。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

學測成績25日出爐，大考中心今公布違規統計資料，發現今年學測共有740件考生違規事件，較去年增加122件，其中有40個考生在答案卡上寫「哈哈哈」、英文寫作寫「nothihg」或畫漫畫，全被扣1級分，而今年考生不用帶准考證應試，因此多數違規事件集中在考生未攜帶有效證件應試，比去年增加99件。

108年大學學測在1月25、26日結束，大考中心21日公布考生違規重大事件，包括考試開始鈴響畢宣布作答1件、考試開始鈴響仍持續宣讀1件、校園番茄樹上發現實驗攝影裝置1件、選舉活動噪音1件、鈴鐘聲故障1件、考生突發傷病嘔吐2件、噪音干擾2件、身障試場特殊作答作業1件。違規事件中手機、手錶響達171件，比去年多出50件。

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其中，約有40位考生在答案卡畫上與答案無關之文字，被依規定扣減1級分，包括學生在答案卡上畫插畫、漫畫、在國寫答案卡上後半段用「哈哈哈哈哈」完成試卷、或是在英文寫作答案卡上寫中文、在英文答案卡上寫了120個「nothing」，最後結尾是「and I Love Taiwan」。

▲▼ 學測違規試卷。（圖／記者崔至雲翻攝）



而學測答案公布後，收到80件來函，包括國文選擇題9題、國寫1題、英文2題、數學2題、社會19題、自然12題，大考中心回應，試題或參考反映建議的回覆，已在19日公告在大考中心網站。

此外，針對外界關注的國文選擇題28至30題，依據樂評人馬世芳談音樂創作人羅大佑、李宗盛的文章出題，大考中心統計，共有2位考生針對第29題提出意見、1位考生對30題提出意見，而經過8位大學國文領域教授及2位高中國文老師確認原公布的答案，認為並無疑義。

▲大考中心指出，學測成績將在26日寄發，考生若對成績有疑義，請在27日上午9點到3月4日下午5點的期限內提出複查。（圖／記者崔至雲攝）

大考中心指出，為配合首度學測「5選4」，因此這次不再公布5科總級分跟人數百分比累積，改以2-4科不同科目組合累積表，包括，2科組合（國英、國數、國社、國自、英數、英社、英自、數社、數自、社自）、3科組合（國英數、國英社、國英自、國數社、國數自、英數社、英數自、英社自、數社自）、4科組合（國英數社、國英數自、國英社自、國數社自、英數社自）。

大考中心提醒，今年學測成績將在26日寄發，考生收到後若對成績有疑義，記得在27日上午9點到3月4日下午5點的期限內提出複查，需使用成績通知單上的「考生申請複查成績密碼」，到大考中心網站申請。

▲▼ 學測違規試卷。（圖／記者崔至雲攝）