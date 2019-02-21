澳門機場3月起　禁止隨身攜帶收合超過「30cm」自拍棒

▲網紅拿自拍棒直播。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

澳門特別行政區民航局日前公布，自2019年3月1日起實施新的航空保安要求，「禁止乘客以任何方式」攜帶打火機、火柴、點菸器，以及禁止隨身攜帶「收合後超過30公分」的自拍棒、相機或錄影機三腳架和單腳架。若收合後長度超過30公分以上的物品必須以托運行李方式運輸。

根據最新「攜帶液體、噴霧和凝膠（LAG）和違禁物品的限制」的公告指出，「不允許隨身、或手提」方式攜帶的物品，包括棒球、壘球球棒與板球棒，魚竿；收合後超過30公分的相機或錄影機三腳架、單腳架和自拍棒。另外，為了照顧吸煙人士，澳門國際機場已在客運大樓禁區內的吸煙室安裝了點火設備，搭航班的人士如欲在客運大樓吸食香煙，可在通過安檢手續後前往禁區內使用相關設備。

▲違禁品。（圖／翻攝澳門民航局）

民航局表示，會不定期檢討現行的航空保安法規、標準和要求，適時作出修訂，除與國際接軌外，也會根據澳門的情況，實施必要的新要求，確保航空口岸的安保營運能保證乘客出行安全。3月1日起實施的新保安要求，是經參考鄰近地區的相同做法，並經航空安全委員會通過而落實執行。

民航局已更新了位於各航空口岸有關違禁物品和危險品的宣傳告示牌和電子螢幕的內容。此外，民航局還製作了宣傳影片，將在澳門國際機場客運大樓和其他口岸的電子螢幕，以及公共汽車的電視平台播放，透過多渠道做好宣傳和教育的工作。

▼澳門國際機場外景觀。（圖／CFP）