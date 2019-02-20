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1000億人民幣投資「聚焦大灣區」　23項目集中簽約落戶

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▲▼粵港澳大灣區。（圖／CFP）

▲粵港澳大灣區。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

推動粵港澳大灣區建設發展，廣東省廣州市黃浦區、廣州開發區20日有23個重大項目集中簽約落戶，總投資額超過1000億元人民幣（約4582億元新台幣），預計營業收入則超過3700億元人民幣（約1.7兆元新台幣）。

根據中新社報導，在本次簽約的23個項目中，有多個項目聚焦大灣區建設，包括科技園區建設、技術合作、科技金融、生物醫藥等多個方面深度參與大灣區建設。

其中，天安駿業粵港澳大灣區總部及創新園區是本次簽約的重點項目，該集團計畫在廣州黃埔設立大灣區總部，透過引入新一代資訊技術、人工智慧、生物醫藥等產業龍頭企業，建設「一帶一路」技術交流與轉移中心、智慧製造技術中心等產業創新園區，服務粵港澳大灣區的創新創業企業和人才。此項目預計營業收入為1500億元人民幣。

澳門大學與廣州市生物產業聯盟也將合作建設「大灣區中醫藥國際創新平台及智慧中醫產業化示範基地」，在澳門及廣州建立「智慧中醫」平台及中醫社區服務網路，為大灣區提供優質中醫藥服務。

除此之外，一批前沿技術創新項目也加入到粵港澳大灣區的建設中，例如黃埔文化集團與廣州引力波科技創新發展有限公司共同發起成立的「廣州市大灣區虛擬實境研究院」，將建設粵港澳大灣區虛擬實境技術平台。

據悉，廣州市黃埔區、廣州開發區目前擁有科技企業超過2萬家，高新技術企業2110家，高新技術產品產值超過4000億元人民幣，產值佔廣州市比例達78％。近期，該區還將引入千億級晶圓項目、百億美元級價值創新園項目，以及動力電池龍頭企業、國際知名生物醫藥龍頭項目等。

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關鍵字：粵港澳大灣區,粵港澳要聞

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