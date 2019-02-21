華聞快遞／上海市取消15項行政審批　包括「台港澳人員」赴滬就業審批！

▲上海。（圖／CFP）

《上海》上海市取消15項行政審批 包括「台港澳人員」赴滬就業審批！

為了優化營商環境，簡化行政審批一直以來都是上海市政府關注的焦點。上海市人民政府日前經過嚴格審核和論證，決定取消和調整17項行政審批等事項，其中包括取消權限外境外投資企業轉報商務部、台港澳人員來上海就業的審批等。這意味著，台港澳人員赴上海就業不再需要辦理就業證，例如只需要台灣居民來往大陸通行等有效身份證件就能辦理就業。（上海市人民政府）

《香港》香港近107萬市民領取交通補貼 2天領走4億元

據了解，香港公共交通費用補貼於16日起可領取，最高補貼上限為300元港幣（約新台幣1180元）。香港運輸署21日表示，該補貼計劃開始首2天約有107萬名市民領取補貼，佔受惠人數約45%。署方透露，市民已領取的金額超過1億元元港幣（約新台幣4億元），超過補貼發放總額的一半。（中新社）

《北京》ofo與飛鴿糾紛案判決：ofo需給飛鴿付3.7億元

北京法院審判信息網近日公佈ofo和飛鴿糾紛的民事判決書顯示，東峽大通（北京）管理諮詢有限公司（ofo）於本判決生效後十日內給付天津飛鴿車業發展有限公司貨款7271萬元人民幣及違約金779萬元人民幣；另外，ofo還需要負擔案件受理費44.4萬元人民幣，共8094萬元人民幣（約新台幣3.7億元）。（中新社）

《澳門》澳門機場3月起 禁止隨身攜帶收合超過「30cm」自拍棒

澳門特別行政區民航局日前公布，自2019年3月1日起實施新的航空保安要求，「禁止乘客以任何方式」攜帶打火機、火柴、點菸器，以及禁止隨身攜帶「收合後超過30公分」的自拍棒、相機或錄影機三腳架和單腳架。若收合後長度超過30公分以上的物品必須以托運行李方式運輸。（中新社）

▲大陸網紅拿自拍棒直播。（圖／CFP）

《湖北》武漢控煙放大招最高罰款2300元

個人在禁煙公共場所吸煙，將面臨最高罰款500元人民幣（約新台幣2300元）；經營場所違禁則最高處罰2萬元人民幣（約新台幣9.1萬元）。武漢市法制辦近日公佈《武漢市公共場所控制吸煙條例》，力爭進一步減少煙草危害。（經濟日報）

《廣東》深圳新規：垃圾不分類最高可罰千元

自2017年深圳生活垃圾全面進入強制分類後，城管部門在逐步更新分類「版本」的同時，也在積極推進相關立法工作。據了解，《深圳經濟特區生活垃圾分類投放規定》日前已經通過深圳市政府常務會議討論。規定指出，個人未分類投放生活垃圾，拒不改正者可處罰款500至1000元人民幣（約新台幣2300至4600元），這比之前50至100元的處罰，整整提高了10倍。（廣州日報）

《上海》上海擬設立國際金融司法中心

上海金融法院21日發布《上海金融法院五年發展規劃綱要（2019-2023）》，擬設立中國法院國際金融司法（上海）中心。上海金融法院院長趙紅表示，《規劃綱要》對未來5年上海金融法院的發展作出全面安排。立足於創新金融審判體制機制，著力構建公正、高效、權威的金融審判體系，打造中國金融司法品牌，使上海成為國際金融糾紛解決的優選地。（中新社）

《浙江》滬浙兩個「世界第一」港口合作長三角劍指世界最大組合港

上海港與寧波舟山港兩個位居世界十大港口前兩名的「巨港」19日達成了一項合作，簽署小洋山港區綜合開發合作協議。根據協議，成立不久的浙江省海港集團將以人民幣現金增資的方式入股上海盛東國際集裝箱碼頭有限公司，入股完成後，上港集團與浙江省海港集團分別持有盛東公司80%和20%股權。合資後，盛東公司將作為未來小洋山北側唯一開發、建設、營運與管理主體。（澎湃新聞）

▼寧波舟山港。（圖／CFP）