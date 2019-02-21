性侵假釋犯再犯　13歲少女淪魔爪慘遭勒頸　法官重判12年半

▲少女迷失在金錢誘惑中，成為黃男的性玩物。（圖為示意圖，與新聞事件無關／免費圖庫Unsplash）

記者陳凱力／新竹報導

一名因性侵服監後假釋出獄的黃男，在脫離電子腳鐐後返鄉再犯案，黃男鎖定鄰居13歲少女，利用金錢、名牌鞋包等攻勢，使少女成為他的性伴侶。只是後來少女另結新歡欲與黃男分開，黃男不甘心遭拒所以開始變身恐怖前男友，恐嚇、砸窗，最後甚至堵少女下課，勒住少女脖子。檢方調查後才發現黃男為性侵前科犯，恐有再犯之虞，因此當庭即要求法警逮捕收押禁見。日前新竹地院審理終結，認為黃男態度惡劣，依妨害性自主等罪重判黃男徒刑12年半。

52歲的黃男為性侵前科犯，曾因性侵女童遭判刑入監，2016年假釋出獄後戴上電子腳鐐防他再犯，10個月後黃男終於脫離枷索，只由警方列管。黃男自由後返鄉，相中窮鄰居的13歲女兒，黃先每日給少女零用錢收買人心，不時為少女買球鞋、名牌包，甚至帶她去做價格不斐的牙套，除了金錢攻勢，黃男也擅長浪漫攻心之計，曾騎機車載少女去看孔雀、抓獨角仙博取對少女的好感。

2016年間7、8月，黃男帶少女到河邊，趁四下無人之際，帶少女一同裸泳後，舖毛巾在野外嘿咻，黃男也曾帶少女在其他地方打野戰，2個月來少女迷失在金錢與物質的誘惑中，多次與黃男發生性關係，成為他洩慾的對象。

只是，9月開學後，少女愛上更年輕有活力的學長因而疏遠53歲的黃男，她與學長發生性關係，一個月後竟被發現懷孕，黃男屢屢求愛遭拒，少女最後狠心與黃斷絕往來。黃男生氣的打電話給少女，要求以擴音對話，恐嚇少女家人「你們要還我6萬元，不然我有刀、有槍啦，看你怎麼樣」，還夜半跑到少女家嗆聲、持石頭砸門窗，直到少女家人才報警，他才離開。

2018年6月2日黃男得知少女將搭車前往新竹市區練球，跑去公車站牌前攔堵少女 ，並要求少女還他先前贈送的2千元，少女只好將身上僅有的1千元還他。少女原以為對方這樣就作罷，但錢給後，黃男竟用少女肩背球袋的繩索勒住少女脖子，不讓她離開，少女急忙掙脫後，打電話向母親及祖母求救，家人並報警抓人。

由於黃男曾用暴力手段性侵1名檳榔西施，遭判刑4年6個月，是性侵前科犯，檢方認定黃男有再犯之虞，因此當庭即要求法警逮捕，將黃男收押禁見。日前新竹地院審理終結，認為黃男態度惡劣，依妨害性自主等罪重判黃男徒刑12年半。

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