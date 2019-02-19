▲ 妻做月子「不方便」，寂寞夫騎車狂飆40公里嘿咻15歲少女。（圖／示意圖／達志）

記者郭世賢／新北報導

新北市1名林姓男子，趁老婆生小孩坐月子期間，透過手機交友軟體，結識一位國中少女，2人互相產生好感，隨即陷入熱戀。林男得知家中無人時，騎車狂飆40公里到基隆與少女發生性關係，少女家人發現後，對林男提告。基隆地檢署近日偵結，將他依未成年性交罪嫌起訴。

檢警調查，林姓男子（39歲）從事保全工作，2018年11月間，透過手機交友軟體，認識一位年僅15歲國三少女，2人互相產生好感，隨即陷入熱戀。當時林男的妻子剛生完小孩坐月子當中。林男與少女聊天時，得知少女家中家人都不在，一下班直接騎車從新北市狂飆40公里，趕到少女基隆家中發生性關係。

家人發現少女床鋪凌亂，感覺不對勁，追問少女始終不願透露。隔了5天後，林男再度約少女到基隆一間旅開房間，發生第2次性關係。少女回家後，經家人一再逼問下，少女坦承與林男發生性關係，家長氣的帶著她到警察局提告。

林男到案後向警方表示，坦承家中老婆剛生完小孩正在坐月子無法行房。經幾次與少女溝通後，她同意與自己發生性關係，因生理上需求一時沖昏頭，才作出糊塗事，但強調是兩情相悅的。全案偵結，檢方依未成年性交罪嫌將林男起訴。