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烏山頭南洋櫻花開鑼！　會長楊明風邀請體驗濃濃日本風

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▲烏山頭水庫風景區內春暖花開，南洋櫻、富士櫻及河津櫻陸續綻放，不但遊客彷彿置身日本賞櫻情境，更讓園區內充滿濃濃日本風味。（圖／記者林悅翻攝）

▲烏山頭水庫風景區內春暖花開，南洋櫻、富士櫻及河津櫻陸續綻放，不但遊客彷彿置身日本賞櫻情境，更讓園區內充滿濃濃日本風味。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

烏山頭南洋櫻花季開鑼！嘉南農田水利會2月20日舉行新春記者聯誼會，會長楊明風率領全體幹部向大家拜年，並宣布水庫風景區內春暖花開，南洋櫻、富士櫻及河津櫻陸續綻放，不但遊客彷彿置身日本賞櫻情境，更讓園區內充滿濃濃日本風味。

嘉南農田水利會會長楊明風指出，今年受到氣候影響，全台各地的櫻花花況不一致，以烏山頭水庫風景區的櫻花為例，河津櫻、富士櫻目前正陸續開花，而南洋櫻也受暖冬氣候影響已經開了5至6成，淡粉色的南洋櫻盛開時，綿延粉黛層層疊疊非常壯觀，因此正式宣告一年一度的烏山頭南洋櫻花季開鑼。

目前在大門口右側、紀念室對面、舊送水口、香榭大道、八田與一紀念園區、中正公園、櫻花公園等都有栽種櫻花，種類有河津櫻、南洋櫻及富士櫻等三種。除此之外，園區內的黃花風鈴木、桃紅風鈴木、火焰木、木棉花、羊蹄甲、艷紫荊、洋紫荊等也都陸續開花，尤其是現在的香榭大道已增設行人步道區，可讓遊客體驗櫻花雪紛飛的感覺。

尤其是最近風景區內也發現大冠鷲在天空中盤旋，大冠鷲是第2級保育類珍貴稀有的野生動物，喜食蛇類，亦會捕食小型哺乳動物、鳥類及蜥蜴等，海拔分布在5百公尺以下，以淺山及丘陵地區最為常見，偏好被人類開發過但人口密度不高的森林間隙地帶。烏山頭水庫風景區剛好有適合大冠鷲的生活環境，所以遊客來風景區賞花之餘可順便尋找大冠鷲的蹤跡。

烏山頭水庫風景管理中心表示，風景區在228連假期間，好康大放送，這4天購買烏山頭水庫風景區門票滿250元即贈送價值250元烏山頭太陽能觀光遊艇船票1張，5百元贈送2張以此類推，每天限量50張，數量有限，送完為止。

另外3月16-31日南洋櫻花盛開期間，每週六、日舉辦南洋櫻花節，活動內容有和果子製作、日本箏演奏活動以及敲響祈福鐘等，配合八田紀念園區的日式建築環境，讓遊客彷彿置身浪漫異國。

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關鍵字：烏山頭,南洋櫻,楊明風,日本風

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