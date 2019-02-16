年假固定9天？蘇貞昌：是挪假非平白放 妥善研究後宣布

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

今年年假剛過，9天連假是民眾難得的大確幸。行政院長蘇貞昌15日表示，未來農曆春節考慮不要等到「除夕」才放假，可以「功能性」提早放假，將請人事行政總處研究未來農曆春節是否固定放9天假。蘇貞昌16日受訪時強調，若要固定放9天，會以「挪假」方式進行，等到妥善研究後才會宣布。

立法院會15日施政總質詢，民進黨立委蔣絜安表示，台灣勞工工時全世界第4高，建議可以比照中國十一長假、日本黃金週，讓台灣民眾可以固定有比較長的年假，親朋好友共聚外，還可帶動食衣住行的消費、活絡經濟，可否責成人事行政總處，研究農曆過年固定連續放假9天的可行性。

蘇貞昌回應，放假是很高興的事，雖然今年農曆春節他並沒有休息，但今年連放9天有一個好處，過年期間交通雖然塞車一定有，但是沒有大塞車、大狀況，倒是都很平順，謝謝相關公務人員的努力。

春節固定放9天話題持續延燒，不少勞工都持正面態度，但也有企業擔憂若成真恐怕會增加企業成本，對此，蘇貞昌16日受訪時回應，「這個放假不是平白放假，只是放假天數連起來的調挪，所以是連續假怎麼讓它能夠有效而且產生功能。」

蘇貞昌解釋，國人習慣除夕一定要回家圍爐，如果除夕是第一天放假，會造成交通的困難，對人民和國家都是負擔，「如果能把放假提前調挪，也不是平白放假，所以也不要增加工商界負擔，所以大家放心，會先做妥適研究後，可以才來宣布。」