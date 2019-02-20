看不起退將赴陸！蘇貞昌震怒：永久限制　鄉民讚爆促「沒收終身俸」

政治中心／台北報導

立法院19日施政總質詢，針對退休將官15年內不可赴陸參與政治活動，否則剝奪月退俸或處以罰鍰管制問題，行政院長蘇貞昌舉例回應，退將到中國國家主席習近平前一起唱中國國歌「那像什麼話」，15年還太短，應該永久限制。院長一席話引發鄉民大讚，推爆直呼「砍年金」、「取消終身俸」、「沒收終身俸是最低基本該做的」！

行政院版台灣、大陸人民關係條例修正草案中明訂，列管的退離職人員赴中管制年限最少3年，只能增加，不能縮減；退將或退休政務人員15年內，不可參與中國政治活動，否則可剝奪月退俸或處以罰鍰。國民黨立委孔文吉19日質詢蘇貞昌時問到，行政院是否有意針對退役將領、政務官修法，將管制期從至少3年改為15年？

▲看不起退將赴陸，蘇貞昌：15年太短，應永久限制。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌回應，自己當兵時，一位將領不斷對台下新兵講述反共抗俄、消滅共匪，後來卻看到他跑到中國，且做出另一種發言，「讓人看不下去，也看不起！」3年的管制期不改，15年還太短，應要永久限制，因為3年是限制身分，包括當過高官、處理過機密或是退將等。

15年談的是針對某一種行為，蘇貞昌舉例，「退將到中國大陸去在中國國家主席習近平前，一起唱中國的國歌，或是坐在一起，那像什麼話？」這種不只是15年，應終身不能到中國做這樣的行為。

蘇貞昌也指出，中國連台灣人在台唱國歌、做什麼都限制，「它才是對台灣敵對、不尊敬」，台灣是限制自己的國民，曾具有某種身份的人，領過高官俸祿、曾處理國家機密等，應該有所限制，合情合理。不要說台灣，連最先進的民主國家都如此要求，公民課本也這樣教學生、孩子。

蘇貞昌一席發言在批踢踢八卦版引發熱議，數百鄉民推爆「這我支持」、「水喔！早該硬起來」、「對蘇院長刮目相看，都做得很好」、「很贊成啊，最好是拖去槍斃」、「早該如此」、「國軍叛徒」、「好提案」，紛紛大讚建議「直接取消終身俸」、「視為叛國，取消終身俸，不准回國」、「沒收終身俸算最低基本該做的」、「拜託追回那些叛國則終身俸，給弱勢也好」、「取消月退才會怕」、「賣台的都抓起來」。