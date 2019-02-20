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花蓮前縣長傅崐萁凱聚炒股案　更三審改判2年10月

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▲▼傅崐萁25日入監執行。（圖／翻攝傅崐萁臉書）

▲傅崐萁涉及凱聚炒股案，更三審改判。（圖／翻攝傅崐萁臉書）

記者吳銘峯／台北報導

前花蓮縣長傅崐萁，因1997年尚未從政前，與時任台鳳公司負責人黃宗宏及已故股市金主黃任中等人，集資炒作凱聚、昱成、長億及華隆公司上市股票，遭檢方提起公訴。案件經過近20年審理，高院19日更三審宣判，仍認定他犯《證券交易法》中「連續炒作股票罪」，判刑2年10月。可上訴。

原本為親民黨籍立委的傅崐萁，於2008年轉回國民黨，2009年為參選花蓮縣長，放棄國民黨籍，最後以無黨籍身分選上花蓮縣長，並成功連任。他因為2003年間，與股市名嘴張世傑（古董張）等人合作，炒作合機電線電纜公司股票，遭台中地檢署提起公訴。一審將他判刑4年6月、二審改判3年6月、更一審改判9月、更二審再改判8月。案經最高法院於去年9月12日駁回上訴定讞，傅崐萁隨即被內政部解職，他也於去年9月25日進入花蓮監獄服刑。

至於本件凱聚炒股案，傅崐萁遭提起公訴後，一審將他判刑6年、二審改判4年，到了更二審時已纏訟13年，因此更二審改依《速審法》減刑，僅判刑3年。但最高法院認為更二審仍有違誤，撤銷發回高等法院更三審。

更三審開庭時，傅崐萁否認犯案，並說自己從證券助理業務員一路幹到投資者，在本案中沒有涉及交割或內線交易，希望「法院公正判決」。由於本案審理期間，正值縣市長選舉期間，傅崐萁的太太徐榛蔚以國民黨候選人身分代夫出征，當時合議庭法官考量傅崐萁關心選情，詢問他是否要回花蓮監獄服刑，傅突然哽咽說出，「我想回花蓮」，但希望太太不要到監獄看他。
 

ET快訊
快訊／除夕燒死6親友嗆法官比中指　更一審判死刑

關鍵字：法律,人權,傅崐萁,炒股,定讞,最高法院,高等法院,合機內線,更三審,凱聚

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