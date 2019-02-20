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除夕夜燒死6至親出庭比中指　狂男嗆法官「國小畢業、恐龍」3度判死

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▲▼翁仁賢對記者比中指。（圖／記者吳銘峯攝）

▲龍潭除夕縱火案更一審，翁仁賢再遭判死刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市男子翁仁賢，2016年除夕夜當晚，趁著全家吃團圓飯時，縱火燒死父母在內的6名至親，一二審均遭判死刑，案經撤銷發回更審。案經撤銷發回，高院更一審審理時，翁仁賢除了當庭與法官對嗆以外，也對家人嗆說「要追殺幾十次」。全案於20日宣判，更一審仍將他判處死刑，可上訴。

54歲的翁仁賢在家排行老么，4名哥哥與2名姊姊均事業有成，他則在龍潭老家務農。2016年2月7日大年夜，翁家10口人正在圍爐，翁仁賢事先以寶特瓶、牛奶罐分裝20公升汽油，趁著圍爐之際，在三合院潑灑汽油，再返回屋內朝餐桌處的家人澆淋汽油，隨即以報紙引火，全家瞬間燒成火海。翁的年邁父母、姪子、姪媳與外籍看護來不及逃生，葬身火窟，姪女送醫也不治，另有5名親友灼傷。翁隨即逃逸，5天後被捕落網，檢方依殺害直系血親尊親屬等罪，提起公訴。

一審、二審法院均將翁仁賢判處死刑，案經最高法院撤銷發回，由高院進行更一審。更審期間，翁仁賢與承審法官曾德水多次槓上，當庭罵法官「Fuck You」、「恐龍法官」、「胡說八道」、「丟人現眼」，也曾賴坐在地上，嗆法官「你不夠格」。

另外更審最後一次開庭時，傳喚翁仁賢倖存的四哥翁仁平到庭，四哥在庭上多次稱翁仁賢「畜牲」、「豬狗不如」、「罪大惡極」、「神人共憤」、「禽獸不如」，翁仁賢最後大叫「你要跟我對罵嗎」「搞不清楚狀況，會變這樣，都是你們幾個造成的。」翁仁賢也說，「如果認為他們做的對，可以，人可以輪迴幾十次，我在上面等，我就追殺你們幾十次。」

全案於20日宣判，高院仍認定翁仁賢犯下「殺害直系血親尊親屬」等罪，考量他犯案手段兇殘、犯後毫無悔意，又經過鑑定後，翁仁賢並無教化可能，有與世永久隔絕之必要，因此高院更審仍判處他死刑。可上訴。
 

ET快訊
快訊／除夕燒死6親友嗆法官比中指　更一審判死刑

關鍵字：法律,人權,殺人,翁仁賢,重判,龍潭,除夕,縱火,死刑,中指,殺家人,追殺

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