選這裡槍戰送醫最快！黑幫消防隊前火拚　開完槍發現認錯仇家

▲兩名嫌犯在開槍後四處躲藏，最後在汽車旅館被警方找到。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣於新春年後發生兩起誤認仇家的槍擊案，警方經過連日的調查與情資收集，終於在19日一舉拿下兩名藏匿於汽車旅館的嫌犯，並起出3把作案用槍枝。兩嫌經訊後移請臺灣新竹地方檢察署偵辦中，警方仍持續追查槍枝來源，避免黑槍危害人民生命財產安全。

新竹縣新豐鄉在2月13、15發生兩起槍戰，兩方人馬竟膽大到在消防隊前開槍追逐。警方表示，2嫌供稱與蔡姓男子有債務糾紛，因此在13日當日於新豐鄉天德堂前廣場，對蔡男開槍射擊10發，所幸僅擊中對方車門；沒想到過了2天，2嫌開車行經台68線途中，再發現蔡男的車子，當下又展開追逐，兩車一路從快速道路進入竹東鎮市區直到消防隊附近，沿途射擊10餘發，所幸無人受傷。警方經過近日的調查，終於鎖定林、陳兩名嫌犯，只是兩人非常狡猾，竟利用偷竊的車牌作掩護，輔以不定時換車方式躲藏在新竹地區的汽車旅館內。

警方經過跟蹤埋伏，終於找到嫌犯確切的藏匿之所，並於19日實施攻堅行動逮捕兩名嫌犯，並查獲925改造手槍2把、金牛座改造手槍1把。兩嫌也向警坦承，因誤認仇家，曾在13日新豐鄉天德堂與15日竹東鎮台68線旁，使用該3把槍枝犯下槍擊案。全案訊後移請臺灣新竹地方檢察署偵辦中，警方仍持續追查槍枝來源，避免黑槍危害人民生命財產安全。