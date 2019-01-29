鄰居檢舉藏海洛因！美警破門爆槍戰　4警中彈2嫌遭擊斃

▲休士頓警匪槍戰4警中彈，2嫌遭擊斃。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國德州休士頓28日發生警匪槍戰，休士頓警方表示，當天緝毒探員正準備執行搜查令時遭到槍擊，2名嫌犯遭擊斃，4名員警中彈，其中2名送醫後仍未脫離險境。

▲休士頓警匪槍戰4警中彈，2嫌遭擊斃。（圖／達志影像／美聯社）



根據《USA TODAY》報導，休士頓警方當天接獲居民通報，懷疑嫌犯在住處藏有大批黑焦油海洛因，警方抵達後企圖撞開民宅大門，豈料嫌犯立刻開槍反抗。休士頓警長阿塞維多（Art Acevedo）表示，當時現場有12名緝毒探員、6名巡邏員警支援，激烈駁火後，有4名員警遭半自動手槍擊中，1人在槍戰中膝蓋受傷，有2名送醫後仍未脫離險境，而其中涉案的3名嫌犯，有2人在槍戰中死亡。

特種武器和戰術部隊（SWAT）小組接手現場，並出動自動裝置檢查屋內。德州州長艾伯特（Greg Abbott）也發布聲明替中彈的員警祈禱。