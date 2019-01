鄰居檢舉藏海洛因！美警破門爆槍戰　4警中彈2嫌遭擊斃

▲休士頓警匪槍戰4警中彈,2嫌遭擊斃。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國德州休士頓28日發生警匪槍戰,休士頓警方表示,當天緝毒探員正準備執行搜查令時遭到槍擊,2名嫌犯遭擊斃,4名員警中彈,其中2名送醫後仍未脫離險境。

▲休士頓警匪槍戰4警中彈,2嫌遭擊斃。(圖/達志影像/美聯社)



根據《USA TODAY》報導,休士頓警方當天接獲居民通報,懷疑嫌犯在住處藏有大批黑焦油海洛因,警方抵達後企圖撞開民宅大門,豈料嫌犯立刻開槍反抗。休士頓警長阿塞維多(Art Acevedo)表示,當時現場有12名緝毒探員、6名巡邏員警支援,激烈駁火後,有4名員警遭半自動手槍擊中,1人在槍戰中膝蓋受傷,有2名送醫後仍未脫離險境,而其中涉案的3名嫌犯,有2人在槍戰中死亡。

特種武器和戰術部隊(SWAT)小組接手現場,並出動自動裝置檢查屋內。德州州長艾伯特(Greg Abbott)也發布聲明替中彈的員警祈禱。

We have several officers that have been struck by gunfire, the situation at the shooting scene is still fluid. Please pray for our officers and their families. More to follow.