影／張善政宣布選總統　推動數位國家公投案　

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前行政院長張善政20日出席《Hit AI & Blockchain》產業高峰會，宣布明年要出來選總統，且要在明年選舉時推動數位國家公投案，要成立一個數位創新署。

▲行政院前院長張善政。（圖／ETtoday資料照）

張善政表示，明年總統選舉要推動數位國家公投，要成立一個跟國發會平行的單位叫做「數位創新署」，他說，這是數位時代政府必需領頭做的事情，已經在準備明年要出來選總統。

張善政以「人工智慧與區塊鏈在台灣的挑戰與機會」為題，說明台灣先天環境不利於發展大型人工智慧、區塊鏈計畫，他認為，「台灣年輕人才非常有優勢，但回過來看，他們想去做手機，國內機會不是很多，迫使大家往國外跑。他指出，若要讓台灣人才有所發揮，可以反過來跟大企業合作在台設立研發中心

據了解，張善政將在23日本周六，舉辦「數位國家全民公投會談」，另針對九大領域包括，E-government、數位產業、智慧城市、環境／能源、產業、金融、農業、醫療、智慧居家，展開討論，期盼共同推動國家轉型。

張善政有意角逐2020總統大選，上個月他接受《POP Radio》廣播節目訪問，爆出參選總統的意志越來越強，且有超過5成的機會會宣布參選，將在2月中宣布，希望以無黨籍身分堅持下去，不加入國民黨。