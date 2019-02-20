知名度假村爆主管「逼實習生加班13hr」　業者：已和解並處分

▲武陵富野渡假村驚傳主管逼迫實習生超時加班，業者回應：和解並已處分2名主管。（圖／翻攝自飯店官網）



記者陳玉／台中報導

國內武陵富野度假村驚傳逼迫多名大學實習生、高職建教合作班學生超時加班，主管更以實習成績要脅，更直言學生「怪東怪西」，學生憤而到台中市政府檢舉。業者表示，2名主管分別記過與離職處分；台中勞工局則說，1月18日曾到該飯店稽查，但因勞雇雙方說法不一，原定同月29日召開協調會，而雙方已在會前達成協議和解，未再追後續。

富野集團在國內擁有8間飯店，武陵度假村住房率高，近10所學校與其簽約建教合作、實習，但有高雄東方設計大學五專部餐飲科學生爆出，該度假村楊姓主任在學生打卡後，要求留下做份外工作，但不給薪水，更以實習成績要脅，強迫「做功德」。

學生表示，高職建教班一年級依規定不能加班，但主管瞞著學校、家長要求加班，而部分學生因無經驗動作慢，常從早上10點做到晚上11點才能下班回宿舍；學生也指出，曾有學生被強迫加班，做完事情已是下午2點多，中餐只有剩菜剩飯。

但楊姓主任卻是準時吃飯，在旁指揮，甚至連坐處分，只要有學生未完成工作，所有人都不准回宿舍；另名陳姓副理更曾向學生說教「好手好腳的我們，看看別人，想想自己還要怨天尤人、怪東怪西嗎？」

台中市勞工局表示，1月18日曾到該度假村稽查，該公司則說，勞工、建教生及實習生約定正常工作時間依排班表出勤，加班可選加班費或補休，而勞工確實有選擇加班換補休，依現有事證難以認定有違反勞動基準法的事項。

勞工局指出，因勞雇雙方各執一詞，原本1月29日要召開協調會，但因勞資雙方先達成協議和解，未再追後續。

業者表示，經調查楊姓主任未妥善處理學生排班不公問題，另下班後要求學生將工作處理完，也未替學生報加班費，明顯管理不當，因此給予大過二次處分，另陳姓副理請辭獲准。

業者也說，對4名學生提出加班費，已在2月15日發給，另有3名學生要求改善管理，未提出發給加班費要求，已承諾將會改善管理。其中提出抗議的高職生經學校老師溝通，明白此事問題出在主管，且該主管已被處分，學生及家長表示還是願意留下實習。