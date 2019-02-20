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小學校怪談！神探媽PK「橡皮擦失蹤案」出奇招　網一看笑噴：脖子還行嗎

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲小孩常常搞丟橡皮擦嗎？快把這招學起來 XD（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

學校裡多多少少都會流傳一些怪談，其中一件讓家長都崩潰、老師也無解，尤其最常發生在小學校，那就是神祕的「會自動消失」橡皮擦失蹤案。一位媽媽貼文抱怨兒子總是把橡皮擦弄不見，話題馬上讓網友笑翻「又是校園怪談嗎」、「它們都有腳，半夜都偷跑了」、「試試看，裝個GPS在橡皮擦裡面」。

家裡有孩子正就讀小學的話，一定知道校園怪談「橡皮擦失蹤」，一位女網友的兒子日前就陷入這個謎團。為了幫助兒子不要再受怪談所擾，這位媽媽忍不住做了一件事，並在臉書《爆怨公社》貼出照片，氣呼「你再把橡皮擦用不見試試看」，還標註「#到底要買幾個」、「#橡皮擦都長腳嗎？」

請繼續往下閱讀...

仔細看看照片，原PO直接把一大塊、約手掌大的橡皮擦打洞，接著拿一條繩子穿過洞，綁成項鍊掛在兒子脖子上。照片讓網友瞬間噴飯「這招厲害，學起來，感恩」、「連老師都偵破不了的橡皮擦消失事件，就這樣被妳破解了嗎？讓我們繼續看下去」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲有了這個項鍊，再也不用怕小孩把橡皮擦搞丟了呢！（圖／翻攝自爆怨公社）

還有人留言笑說「結果，同學家開起賣二手橡皮擦店」、「 唉！擦子的生命週期，非常短暫」、「橡皮擦是目前能開啟黑洞的道具之一」。有網友則是整理出橡皮擦失蹤案會出現的4種鬼打牆情況，「自己的不見了，帶回來的都是別人的」、「遇到分屍命案」、「老師的也會消失，也不知道為何」、「某一天會發現，不見的都一一出現了」。

有家長則是去問老師，「其實……我問過老師這個問題，老師說抽屜跟地上絕對很多筆跟橡皮擦，每次問是誰的都沒有人要認領。」由於問老師無解，文具上貼姓名貼也沒效，許多爸媽都直呼「我都買一整盒」、「早就心碎直接買整盒的了」、「一盒24塊，家裡放了10盒預備著」。

▲▼ 小朋友橡皮擦真的超常無故消失 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼先前也有許多家長「放大絕」，還有「防走丟繩」備戰。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 小朋友橡皮擦真的超常無故消失 。（圖／翻攝自爆怨公社）

最後有人則是曝光怪談背後的真相，「都拿小刀切一塊一塊的拿來丟同學，當然用的兇」、「他們很愛『交換用』，以前姪子的鉛筆盒會莫名少或多出不是他的筆」、「這是正常的，我家小小孩，常常這樣消失，後來我跟老師一查，有女學生公然說謊：是他送我的，原本借同學用，變成同學獨享帶回家」。

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關鍵字：橡皮擦,文具,小學生,爆怨公社

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