小一生媽「看到兒子國文考卷，真心覺得我該重讀」　網分析：老師沒錯

▲老師改考卷時扣了學生2分。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一名媽媽PO出就讀小學一年級兒子的國文考卷，直呼「看到兒子這張考卷，真心覺得我的國語該重讀了。」但有網友認為，「上基礎課程本來就應該嚴謹一些，基礎打好學習才會穩固。」媽媽後來也說，「本來我是懵了，現在懂了，老師真的用心良苦。」

這名媽媽19日在「爆怨公社」臉書社團說，「我個人覺得文法沒錯啊！不是都這樣說的嗎？想聽聽你們的看法如何。」根據媽媽貼出的考卷，例句是「（小鳥）在（樹上）（唱歌）」；學生寫「（媽媽）在（ㄘㄞˋㄕˋㄔㄤˇ）（ㄇㄞˇㄘㄞˋ」、「（我）在（ㄒㄩㄝˊㄒㄧㄠˋ）（上ㄎㄜˋ）」。結果老師改考卷時扣了兩分，分別在「菜市場」和「學校」後面各加上一個「裡」。

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▼網友認為，基礎打好學習才會穩固。（圖／達志／示意圖）

對此，許多網友認為老師用心良苦，「重點應該是在表達空間跟位置的概念，你看例題」、「多幾個字你可能就明白句子的型態了，小鳥在大樹上面唱歌，媽媽在菜市場裡面買菜」、「老師沒錯啊，學校和菜市場都代表一個場所，口語只是簡略，當然還是先要學習正確用法啊。小鳥可以在樹下唱歌，媽媽也可以在菜市場外的商店買菜，所以當然要寫清楚」、「口語沒錯，但是以嚴謹的文法角度來看，老師是對的」。

也有人說，「其實學習基礎不能用省的，雖然意思一樣，但是大人們是累積了許多許多的聽說讀寫的經驗，知道什麼可省什麼不能省。孩子初學就開始學省略這個、省略那個的，不是一件好事。」

媽媽後來補充指出，非常感謝大家的留言與看法，很抱歉無法一一回覆各位，但每一則留言都仔細看過，「本來我是懵了，現在懂了。老師真的用心良苦，為小一的孩子在中文方面打穩根基真的很重要。」