快訊／行政院21日送同婚專法　蔡英文：現在到了解決問題的時刻

▲總統蔡英文於總統府發表迴廊談話。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

備受關注的同婚法案預計21日要出行政院，根據去年九合一大選綁公投結果，同婚以「專法」進行已成定局。總統蔡英文20日在總統府發表迴廊談會，針對同婚議題她表示，現在已經到了解決問題的時刻，相信行政院會秉持大法官釋憲及公投結果，做出最好最有智慧的決定。

公投案所通過的同婚專法，二月底前是公投法所規定的時間點，因此行政部門需在此之前完成配套草案，Kolas Yotaka說，目前法案已有大方向，雖還有細節需討論，但依法去年底公投投票通過後，行政院應研擬相關法律於3月1日前送交立法院審議。因此為求謹慎，法案可能會在21日通過行政院會。

針對同婚議題，蔡英文20日表示，台灣社會在過去兩年經歷了很多討論跟思考，也走過對立跟衝突，這段時間大法官做了釋憲文，人民也透過公投表達意見，「現在到了解決問題的時刻」。

蔡英文強調，這個議題代表了不同世代、不同信仰、不同價值取向的看法，經過這段時間的討論，權益保障上社會漸有共識，要以何種法律形式提供同志保障是現階段的處理重點，「相信行政院秉持大法官釋憲跟公投結果，一定會秉持這兩項重要結論，做出最好最有智慧決定。」