蔡英文CNN專訪趣事回顧　翹課、唱K、寵物全都說了！

▲蔡英文和她的寵物 。（圖／記者徐文彬攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文日前接受CNN《Talk Asia》專訪，24日晚間CNN將重播專訪內容，蔡英文在臉書替大家整理專訪趣事，關於學生時期有沒有翹過課、唱卡拉OK，還有養寵物的故事，讓人看到蔡英文不為人知的另一面。

CNN記者詢問蔡英文，您高中時翹過課嗎？蔡英文表示「我也有逃課過，我也有時候真的不想去上課，所以就不去上課，這個事情也有過。」

還有被問到最喜歡的卡拉OK歌曲是哪首？蔡英文說，沒有人正式問過她卡拉OK這件事情，「我去過卡拉OK，但是我沒有在卡拉OK唱歌，通常我都跟我的朋友去會帶一本書在那裡看，然後聽他們唱歌。」自嘲都是去當分母的。

另外，CNN也問了家中狗狗貓貓，蔡英文說，蔡想想和蔡阿才都是撿回來的貓，Bunny、Bella和Maru則是退役的導盲犬，她提醒在社會上，很多人會選擇不去照顧牠們，但是我想證明一件事情，「退休的狗，一樣很可愛、一樣讓人喜歡，街上撿來的貓，一樣可以跟你做心靈的交流，而且他們很可能更聰明，都值得我們去疼惜」，她也鼓勵大家，能一起去疼惜這些街上流浪的小動物，多花心思來照顧他們。

▲蔡英文接受CNN專訪，談談學生趣事，還有跟寵物的相處。（圖／翻攝蔡英文臉書）