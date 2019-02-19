

▲微熱山丘推出全新品牌FORBIDDEN，首發商品是榴槤蛋捲。(圖／微熱山丘提供)



記者黃士原／台北報導

經過十年耕耘，微熱山丘的鳳梨酥已在國內外享有一定知名度，而在品牌十週年之際，微熱山丘推動「全球果實計劃」，希望以共好精神逐步開啟了與全球各地農業的合作、提升各地特色水果的價值，第一個落實的專案是結合馬來西亞最具特色的水果之王－榴槤，推出全新品牌FORBIDDEN，首發商品是D24榴槤蛋捲，2月20日起在微熱山丘台北民生公園門市、南投三合院門市及官網限量上市。

全球果實計劃的目標是以「農企業」理念為核心，透過微熱山丘結合水果和甜點的開發及烘焙專業，合作提升全球各地特色水果的經濟價值、開啟與各地農業的合作，也讓這些真實美味能夠相互交流，體現跨國界的共好精神。第一個專案運用馬來西亞最具特色的水果之王－榴槤製作甜點，透過微熱山丘與馬來西亞團隊合資的全新品牌FORBIDDEN，將推出一系列以榴槤為主軸的特色甜點。

FORBIDDEN首發商品為「D24榴槤蛋捲」，精選馬來西亞特色品種D24榴槤，又稱蘇丹王榴槤，清新且具奶香，結合日式雪茄蛋捲的做法，是榴槤愛好者的最佳下午茶點。除了首波上市的蛋捲外，接下來也將陸續推出榴槤相關的甜點，讓來自馬來西亞熱情而神秘的美味能和台灣消費者有更多的接觸。