誠實蜜蜂提供外帶自取新服務　foodpanda服務費限時降20元

▲honestbee外帶自取新服務即日起上線，自己到店取餐除了有8折起優惠，2月底前選用該服務，結帳輸入優惠碼「蜜蜂有外帶」，滿149元現折50。（圖／honestbee提供）

記者洪菱鞠／台北報導

新加坡商美食服務平台honestbee誠實蜜蜂宣布提供全新外帶自取服務，目前有超過400家餐廳提供外帶選擇，包含鼎王麻辣鍋、貳樓、問鼎麻辣鍋、喬桌子廚房、定食8、一芳水果茶等，除可享外帶自取餐點8折起，另於2月底前提供訂單滿149元現折50優惠。

honestbee全球資深副總裁暨商務總監周禎洋表示，根據內部消費者調查數據顯示，到店內購買餐點時，消費者最在意的事情前3名是等待時間長短、店內價格是否優惠以及餐點品質，因此推出外帶自取新服務，讓消費者可免去排隊等餐的時間。

周禎洋指出，消費者只需要在honestbee網站或APP選擇「外帶自取」服務，並輸入地址，即可看到周邊提供外帶服務的合作餐廳，之後選擇想要購買的餐點，完成結帳後，即可在指定時間內前往餐廳取餐。而平台內同時提供美食外送、外帶、內用3大服務，再加上生鮮雜貨外送，全方位滿足消費者。

foodpanda除了從2/11～2/28平台服務費全面調降為20元，另推出限時情人節活動，集結麥味登、Comebuy、胖老爹美式炸雞等超過百家合作餐廳主打「吃貨傳情」，熱門餐點類別點選「百大餐廳幫你告白 滿額再折$29」選項，成功下單除享有店家獨特優惠滿額折29元，另隨機附贈告白小卡，且好康再加碼，完成活動任務後，就有機會再抽214元美食金。

針對愛在心裡口難開的單戀者，foodpanda另同步推出限時傳情活動「鮮肉外送情意到府，2019脫單倒數計時」，即日起至2月13日止，凡單筆訂單滿520元，輸入專屬優惠碼「520」，就有機會在2月14日獲得foodpanda特派「小鮮肉外送員」神助攻，將浪漫情意化做熱騰騰美食送到指定對象手中。

